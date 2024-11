Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Sáng 6/11, tại xã Yên Nhân (Thường Xuân), Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT; Cầm Bá Lâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Xuân đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân trước kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Thường Xuân dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2024, ước thực hiện năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thường Xuân gửi đến Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu và cử tri huyện Thường Xuân dự hội nghị

Đại biểu Cầm Bá Lâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Xuân thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2024, ước thực hiện năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thường Xuân gửi đến Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri huyện Thường Xuân bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh và HĐND tỉnh cũng như các cấp chính quyền, ngành chức năng đã quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị trong các lần tiếp xúc trước.

Cử tri huyện Thường Xuân kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong thực tế, như đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách mua, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vừa thoát nghèo do thu nhập còn thấp so với mặt bằng chung; quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp mặt đường, rãnh dọc thoát nước 2 bên đường tỉnh 519 và 519B đi qua các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thuận lợi cho Nhân dân đi lại và đảm bảo an toàn giao thông; đưa nội dung xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn vào danh mục các công trình cấp thiết cần đầu tư; sớm có kế hoạch đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sớm cụ thể hóa Quyết định số 483/QĐ-UBND, ngày 29/01/2024 về Phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Luận Thành (trước đây là đô thị Khe Hạ), huyện Thường Xuân, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của địa phương cũng như đời sống Nhân dân vùng quy hoạch; xem xét sớm đặt tên đường phố và số nhà cho khu vực xã Xuân Cẩm (cũ) của thị trấn Thường Xuân; xem xét hỗ trợ miễn giảm học phí các cấp cho con em dân tộc theo học tại các trường; việc hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi cần phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; đề nghị cấp đất phần không bị ngập, đất tốt của lòng hồ Cửa Đạt cho người dân khu tái định cư xã Yên Nhân sản xuất nhằm đảm bảo cuộc sống...

Cử tri xã Yên Nhân phát biểu tại hội nghị

Cử tri xã Bát Mọt phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri các xã cũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét tăng thêm kinh phí cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở xã. Bởi mức kinh phí hiện tại là quá thấp, không đảm bảo cho hoạt động tối thiểu của MTTQ, các đoàn thể. Cử tri một số xã trong huyện nêu thực trạng diện tích rừng tự nhiên còn rất lớn, nhưng phần giao cho Nhân dân, tập thể ở địa phương bảo vệ để được chi trả kinh phí quản lý, bảo vệ rừng còn ít. Từ đó kiến nghị các cấp xem xét giao thêm diện tích rừng tự nhiên để người dân và tập thể quản lý.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Thường Xuân đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri trong huyện phản ánh thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Văn Cường đã đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Thường Xuân tại buổi xúc cử tri. Đồng thời đi sâu phân tích, làm rõ hơn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; trao đổi các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại Thanh Hóa. Đại biểu Cao Văn Cường tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Vân Anh