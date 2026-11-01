Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

info-to-chuc-ngay-van-hoa-viet-nam-gan-voi-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc.jpg

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để bảo đảm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/to-chuc-ngay-van-hoa-viet-nam-gan-voi-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-post1145428.vnp

Từ khóa:

#Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #văn hóa Việt Nam #Thủ tướng chính phủ #Mặt trận Tổ quốc #tổ chức #Phó thủ tướng #Cộng đồng dân cư #Hiệu quả #Bộ chính trị #Trà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thắp lửa du lịch cộng đồng thôn Vịn từ sức trẻ

Thắp lửa du lịch cộng đồng thôn Vịn từ sức trẻ

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Từ những chuyến đi trải nghiệm và khát vọng làm điều có ích cho quê hương, chàng trai dân tộc Thái Vi Văn Sơn (31 tuổi) quyết định “bỏ phố” trở về quê, về với thôn (bản) Vịn, xã Bát Mọt để bắt đầu hành trình phát triển du lịch cộng đồng.
Những điều ước dưới tán cây

Những điều ước dưới tán cây

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Với trẻ em vùng cao, những hoạt động giản dị ở trường học không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần tạo nên đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, việc viết điều ước lên những quả hồng...
[E-Magazine] Ba Đình – nơi lịch sử hóa bất tử

[E-Magazine] Ba Đình – nơi lịch sử hóa bất tử

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Từ những chiến lũy giữa vùng chiêm trũng Nga Sơn, nơi nghĩa quân kiên cường chiến đấu suốt 34 ngày đêm cuối thế kỷ XIX, Ba Đình đã đi qua một hành trình đặc biệt của lịch sử dân tộc. Gần 6 thập niên sau, tên gọi ấy hiện diện giữa Thủ đô Hà Nội, gắn...
Xã Vĩnh Lộc livestream quảng bá sản phẩm du lịch, điểm đến và sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu

Xã Vĩnh Lộc livestream quảng bá sản phẩm du lịch, điểm đến và sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đến đông đảo người dân và du khách, chiều 31/10, xã Vĩnh Lộc tổ chức chương trình livestream quảng bá sản phẩm du lịch, điểm đến và sự kiện văn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh