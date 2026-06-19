Tỉnh Thanh Hóa trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 19/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nhà báo Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc và báo cáo tổng kết Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025, nhà báo Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, nhấn mạnh: Giải Báo chí Trần Mai Ninh là giải báo chí cấp tỉnh có quy mô lớn nhất. Giải được tổ chức thường niên từ năm 1996, là sân chơi bổ ích mang tính rèn nghề, đã và đang góp phần tạo không khí sôi động trong hoạt động nghiệp vụ, trong thi đua sáng tạo của báo giới tỉnh Thanh Hóa.

Các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa dự buổi lễ.

Năm 2025 là năm thứ 7 Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc chấm, xét và trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh theo Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Giải đã có những đổi mới từ khâu tuyển chọn ở cơ sở thông qua việc sửa đổi Thể lệ chấm giải phù hợp với đời sống báo chí trong tỉnh cũng như tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã mời các nhà báo có uy tín nghề nghiệp, chuyên môn sâu, có kinh nghiệm chấm các giải báo chí tham gia Ban sơ khảo, Hội đồng thẩm định. Việc thay đổi này đã tạo ra sự khách quan, chính xác, mang tính phản biện trong quá trình chấm giải và thẩm định.

Nhà báo Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu báo cáo tổng kết giải.

Trên cơ sở xem xét đầy đủ các yếu tố về chính trị, chuyên môn, hiệu ứng xã hội của các tác phẩm tham dự giải, Ban sơ khảo đã chọn ra những tác phẩm có chất lượng, đáp ứng tốt nhất thể lệ chấm Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025.

Trong số gần 100 tác phẩm tham dự ở 5 loại hình báo chí, Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định chọn 36 tác phẩm tốt nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, gồm 5 giải A, 10 giải B, 10 giải C và 11 giải khuyến khích.

Các tác phẩm tham dự giải lần này được đánh giá có chất lượng tốt hơn năm trước, đồng đều hơn về chất lượng. Hầu hết các tác phẩm bám sát thực tiễn, có tính thời sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng...

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi, sinh động; nội dung có tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan tỏa, ảnh hưởng trong xã hội.

Các tác phẩm bám sát dòng sự kiện chủ lưu như: lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ... Những đề tài truyền thống lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tiếp tục được nhiều tác giả khai thác.

Các vấn đề khuyến khích thúc đẩy kinh tế tư nhân, sản xuất nông nghiệp sạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội, bất cập tại các điểm tận thu khoáng sản trên địa bàn, vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, thành lập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bạo lực học đường... cũng là mảng đề tài nóng được báo chí thể hiện.

Trong số các tác phẩm đoạt giải cao có sự góp mặt của cả 5 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, báo hình, phát thanh và ảnh báo chí. Những tác phẩm này đều đề cập đến những vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm trong năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giải.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn và Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phạm Văn Báu trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025.

Nhà báo Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí Quốc gia năm 2025.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí Quốc gia năm 2025.

Lê Hợi