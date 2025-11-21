Tỉnh Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch với các địa phương của Nga

Ngày 20/11, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Liên bang Nga năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Sự kiện do tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Phòng Thương mại và công nghiệp thành phố Moskva tổ chức.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp thành phố Moskva Dunko Roman; cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp và giới truyền thông Liên bang Nga và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, gắn bó mật thiết qua nhiều thế hệ. Trải qua 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển bền chặt. Đặc biệt, những năm gần đây, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, mở ra nhiều dư địa hợp tác mới cho hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cho biết, tỉnh Thanh Hóa, với vai trò là cực tăng trưởng phía bắc Việt Nam, mong muốn trở thành điểm đến năng động, thân thiện và tin cậy đối với cộng đồng doanh nghiệp Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định, Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối vững chắc, kết nối đối tác giữa các doanh nghiệp, các địa phương và nhân dân hai nước.

Tỉnh Thanh Hóa nằm trong số các địa phương có quy mô kinh tế lớn của Việt Nam, có hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với các khu vực, các vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, du lịch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, nhiều dự án quy mô quốc gia và quốc tế đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chia sẻ, Thanh Hóa sở hữu tiềm năng phong phú về phát triển công nghệ, năng lượng, chế biến, chế tạo, cảng biển nước sâu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ, cùng nguồn nhân lực dồi dào chất lượng.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn, Hội nghị hôm nay không chỉ là những lời giới thiệu, mà là sự khởi đầu cho những chuyến tham quan thực tế, những cuộc đối thoại, trao đổi trực tiếp và những hợp đồng thành công trong tương lai.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Moskva Dunko Roman phát biểu.

Đại sứ nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cam kết đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch của các doanh nghiệp Nga với các doanh nghiệp và các đối tác tại Thanh Hóa.

Ông Dunko Roman, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Moskva đánh giá cao và bày tỏ quan tâm đặc biệt trong việc phát triển hợp tác với Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Ông Dunko Roman cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn hỗ trợ các hoạt động xúc tiến, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đồng thời đánh giá cao vai trò kết nối kinh doanh của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra).

Với phần hỏi đáp giữa doanh nghiệp Nga và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp Nga đã nắm bắt được những thông tin cần thiết về các dự án triển vọng trong lĩnh vực du lịch, năng lượng, giáo dục, sản xuất hàng tiêu dùng và xây dựng, cũng như những cơ hội, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh Thanh Hóa thu hút doanh nghiệp Nga tại hội nghị.

Phiên giao thương trực tiếp giữa các tổ chức và doanh nghiệp hai bên sau hội nghị đã tạo cơ hội giá trị cho các doanh nghiệp Nga tiếp cận thông tin trực tiếp, cập nhật về môi trường đầu tư và các cơ hội tại một trong những tỉnh năng động nhất Việt Nam; thiết lập quan hệ trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thảo luận về các sáng kiến ​​cụ thể nhằm tăng cường quan hệ Nga-Việt.

