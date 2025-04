Tinh thần Đại thắng mùa xuân 1975 với kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh của dân tộc

Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc vẻ vang trận chiến 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1945-1975), 20 năm chống Mỹ (1954-1975) mà trực tiếp là 50 ngày đêm mùa xuân 1975, mở đầu bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc hơn một thế kỷ trên đất nước ta.

Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước. Ảnh: Khôi Nguyên

Đó là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo; tinh thần táo bạo, thần tốc, trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam; là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tạo nên sức mạnh tổng hợp cực kỳ to lớn cả tinh thần và vật chất, trong nước và ngoài nước, tất cả các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, tạo thành một mặt trận quốc tế rộng lớn chưa từng có ủng hộ Việt Nam; là thắng lợi của chiến lược tiến công với phương châm đánh lâu dài, đồng thời biết tạo thời cơ, nắm thời cơ, mở những trận tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. Thắng lợi của Đại thắng mùa xuân 1975 đạt tới đỉnh cao sự vươn mình của dân tộc, vươn tầm của đất nước qua hàng ngàn năm lịch sử, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau 50 năm giải phóng, đất nước ta đang bước sang một giai đoạn mới, từ kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội sang kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đang đứng trước những thuận lợi, cơ hội mới, hội tụ, kết tinh bản lĩnh, sức mạnh, trí tuệ, khát vọng của dân tộc cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà lõi cốt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Trong sự chuyển biến nhanh chóng và cạnh tranh của thế giới, vấn đề hàng đầu và xuyên suốt là sự vươn tầm và đổi mới tư duy, cách tiếp cận mới toàn cầu, toàn diện, toàn dân. Chúng ta phải đặt mình trong dòng chảy của thế giới, của thời đại. Nói như Tổng Bí thư, thế giới đang đi ầm ầm, mình không đi hoặc đi chậm là lạc hậu. Với tinh thần “thần tốc”, “táo bạo”, “một ngày bằng 20 năm” của Đại thắng 1975, chúng ta phải tranh thủ thời gian để bứt phá, bứt tốc, tăng tốc. Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, trong khoảng 5 năm tới là thời gian rất quan trọng để xác lập trật tự thế giới mới. Đây là cơ hội chiến lược, thời gian “vàng”, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để hoàn thành các mục tiêu chiến lược 200 năm dựng Đảng và lập nước. Bằng đi tắt, đón đầu, chúng ta phải dự báo chính xác cao, nắm bắt sự chuyển biến nhanh chóng về cách mạng công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số của thế giới để phát triển đất nước. Tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ thời gian từng giờ, từng phút thực hiện sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” nửa thế kỷ trước vẫn phải là ngọn đuốc soi đường chúng ta đi tới phồn vinh. Thế giới thay đổi từng ngày và chưa từng có, nếu tư duy trì trệ, xơ cứng, chậm đổi mới, bằng lòng với những gì đã làm được là chúng ta không theo kịp tình thế, là bỏ lỡ cơ hội phát triển, sẽ bị thế giới “vượt mặt”, bị các bạn tỉnh táo đi nhanh hơn vượt lên trước, chúng ta sẽ tụt lại phía sau.

Tư duy đổi mới, đi trước một bước, đồng thời đi liền với hành động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm. Phải nhanh chóng triển khai đưa các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư đi vào cuộc sống một cách thực chất, có hiệu quả. Phải có giải pháp đột phá triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai bài bản, có lộ trình Nghị quyết 18 tiếp tục sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và chuyển mình trong hội nhập quốc tế. Cần phải nhận thức có tính khoa học, cách mạng và thực tiễn về những khó khăn, vướng mắc, thách thức phía trước, để nuôi dưỡng quyết tâm, đồng tâm, tín tâm thực hiện bằng được các mục tiêu đề ra. Trong kháng chiến chống Mỹ, ta đề ra phương châm “cứ đánh sẽ tìm ra cách đánh”, “bám thắt lưng địch mà đánh”. Vấn đề là dám đánh, biết đánh và biết thắng. Tinh thần đó đang soi sáng nhận thức và hành động của chúng ta hôm nay. Thời gian không chờ đợi ai và không ai làm thay ta được. Điều có ý nghĩa quan trọng là vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Có quyết tâm và được Nhân dân ủng hộ sẽ làm được tất cả.

Mạch nguồn sâu xa, cốt lõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho tương lai thịnh vượng của đất nước là tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là hành trang có trọng lượng nhất trong sự nghiệp giải phóng và phát triển, kiến tạo đất nước. Mỹ thua ta có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến người Mỹ không hiểu sức mạnh của giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Đại thắng của ta là thắng lợi của sự thích ứng, tỏ rõ cốt cách, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đó là giá trị quý báu nhất trong thế giới đầy biến động, thách thức hiện nay. Bài học tự chủ, tự cường, tự lực, tự tin không bao giờ cũ. Nó giúp chúng ta luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, sinh khí mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

Đại thắng mùa xuân 1975 là nhờ chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ rất to lớn về vật chất và tinh thần của Nhân dân thế giới. Đó là sự kết hợp dân tộc, giai cấp, nhân loại; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hiện nay phải tăng cường kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, đầy đủ. Phải phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, mà hàng đầu, xuyên suốt là con người và văn hóa là quan trọng nhất. Trong kỷ nguyên mới của thế giới, hợp tác quốc tế là công cụ để giải quyết các vấn đề toàn cầu và kiến tạo một tương lai tốt đẹp vì hòa bình, phát triển thịnh vượng cho các thế hệ hôm nay và tương lai. Trong thế giới hiện nay, không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết được vấn đề toàn cầu. Chúng ta phải xác định trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong việc tham gia vào “bản giao hưởng toàn cầu”.

Mọi việc đều do người làm ra, từ nhỏ đến to, từ xưa đến nay đều thế cả, trong đó, cán bộ là vấn đề rất trọng yếu, là gốc và quyết định mọi việc. Mọi sự thành bại của công việc đều do cán bộ tốt hay kém. Trong xây dựng, kiến thiết đất nước hiện nay, vấn đề cán bộ càng quan trọng hơn bao giờ hết, là “then chốt của then chốt”. Xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” là tiến hành một cuộc chiến đấu khổng lồ để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, một nhiệm vụ khó hơn thắng đế quốc. Trong tình hình đó, Đảng ta nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu là nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thắng lợi của Đại thắng mùa xuân 1975 trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng suốt, sáng tạo của Đảng. Bài học quý giá “Đảng có vững cách mạng mới thành công” đang được Đảng ta phát huy cao độ trong thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc. Với nhận thức “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, hiện nay Đảng ta đẩy mạnh công tác xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Với Đại thắng mùa xuân 1975, Đảng ta tổng kết: “Thắng lợi của chúng ta chứng minh rằng trong thời đại ngày nay, một dân tộc nước không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác - Lênin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lại được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và Nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên đế quốc đầu sỏ”. Tinh thần bài học sáng giá đó đang tỏa sáng hôm nay, tiếp tục nuôi dưỡng, vun bồi, nâng cao chí khí, quyết tâm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới, tạo sinh lực mới, sinh khí mới để xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, muôn vàn kính yêu và ước vọng của toàn dân tộc ta.

PGS.TS Bùi Đình Phong