Tình nguyện đẹp mùa thi

Mặc nắng, mặc mưa, màu áo xanh tình nguyện vẫn miệt mài nỗ lưc, làm bạn đồng hành với sĩ tử nơi trường thi, tiếp tục gây dựng, lan tỏa lên những hình ảnh đẹp về tinh thần cống hiến sức trẻ.

Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa).

Chuẩn bị đến Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024, sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Hoàng Hà Giang còn hồi hộp, khấp khởi chẳng kém phần thí sinh. Bởi với em, được tham gia đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” là một niềm tự hào không nhỏ. Tự hào vì mình được khoác màu áo xanh của tuổi trẻ, được góp phần mình làm nên thành công của một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn, sâu rộng.

Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tham gia tiếp sức mùa thi.

Vậy nên, Hà Giang chuẩn bị cho đợt tình nguyện khá kỹ lưỡng mà quan trọng nhất là sức khỏe và hoàn thành bài tập ở giảng đường. Trước cổng Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa), từ ngày làm thủ tục dự thi, Giang đã có mặt cùng tình nguyện viên của Trường Đại học Hồng Đức, Đoàn phường Đông Sơn và Đoàn Trường THPT Tô Hiến Thành hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh.

Sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa phát nước uống cho phụ huynh thí sinh.

Những ngày thi trời mưa nắng thất thường, Giang vẫn miệt mài với công việc. Mưa thì cầm ô che cho thí sinh, nắng thì phát bánh mì, nước uống, quạt mát cho phụ huynh ngồi đợi phía cổng trường. Rồi lúc hô vang những khẩu hiệu “Các em cố lên”, “Chúc các em hoàn thành kỳ thi” “Các em đã chiến thắng”,... Những công việc ấy dù là nhỏ, nhưng đã nhận được sự biết ơn và lay động trái tim của nhiều người.

Với Hà Giang, tham gia Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là một hoạt động ý nghĩa của tuổi thanh xuân.

Hoàng Hà Giang bộc bạch: “Em cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc. Dẫu mai này trưởng thành, có gia đình... thì thanh xuân của em vẫn luôn đẹp, ý nghĩa bởi những kỷ niệm chẳng thể nào quên khi được là một thành viên của chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Đội hình tình nguyện của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa), hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) vẫn luôn thường trực, “chi viện” cho mùa thi bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tại đây, ngoài sẵn sàng giúp đỡ thí sinh và phụ huynh, họ còn tham gia phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, để kỳ thi diễn ra an toàn.

Đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp nước cho thí sinh.

Đáng chú ý hơn, cùng với những chiếc quạt mang thông điệp ý nghĩa được phát đến tận tay phụ huynh trong ngày nắng nóng, hay cầm ô che cho thí sinh lúc trời mưa, những tình nguyện viên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cách thoát nạn khi không may gặp sự cố hỏa hoạn, tai nạn...

Đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân.

Thượng úy Trịnh Minh Kiên, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, chuẩn bị vào các kỳ thi, đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đều sẵn sàng đăng ký, hào hứng tham gia Chương trình”Tiếp sức mùa thi". Dù trong điều kiện nào, chúng em vẫn luôn nỗ lực hết mình, truyền năng lượng tích cực của những người chiến sỹ trẻ giúp đỡ thí sinh và phụ huynh trong những ngày tham gia kỳ thi, với mong muốn các em làm bài thi đạt kết quả cao nhất, chắp cánh xây dựng ước mơ của mình”.

Những chiếc quạt mang kiến thức pháp luật được người dân đón nhận.

Hoàng Hà Giang và thượng úy Trịnh Minh Kiên là những “mảnh ghép” đẹp của một chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, tô đẹp cho đời - Chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Những ngày qua, đã có hàng nghìn thanh niên ở khắp các vùng miền trong tỉnh, khoác lên mình mầu áo xanh tình nguyện xông xáo ở các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Mà sự giúp đỡ ấy có khi đơn thuần chỉ là chai nước, lời động viên, hay cái bút, chiếc thước, khó hơn là chở thí sinh về nhà lấy căn cước công dân.

Có nhiều nơi, tình nguyện viên còn tận tình đưa thí sinh về nhà sau buổi thi do phụ huynh không đón kịp...

Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Tống Duy Tân (Vĩnh Lộc). (Ảnh Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

Như câu chuyện của đội hình tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 3 giúp đỡ thí sinh Lê Viết Hiền đã là một sự đẹp đẽ.

Chiều 26/6, sau khi hoàn thành thủ tục dự thi trở về nhà, em Lê Viết Hiền ở thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm (TX Nghi Sơn) không may gặp tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu. Sáng hôm sau, kỳ thi chính thức diễn ra với môn Ngữ văn, Lê Viết Hiền phải gắng gượng ngồi xe lăn đến trường thi.

Thanh niên tình nguyện giúp thí sinh Lê Văn Hiền vào phòng thi.

Tại điểm thi, Hiền đã được các tình nguyện viên tận tình đưa lên phòng thi ở tầng 3. Thi xong, những màu áo xanh lại lên phòng thi để đưa Hiền cùng xe lăn ra cổng trường, lên xe về bệnh viện.

Công việc ấy tưởng dễ, nhưng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của Hiền khi bị chấn thương vùng đầu và cột sống, lại di chuyển qua những bậc cầu thang lại là điều chẳng dễ dàng.

Clip thanh niên tình nguyện giúp đỡ thí sinh Lê Văn Hiền vào điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 3. (nguồn Đoàn phường Hải Bình, TX Nghi Sơn)

Anh Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đoàn phường Hải Bình (TX Nghi Sơn), phụ trách Đội hình tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 3, cho biết: “Chúng tôi đã phân công những đoàn viên có sức khỏe tốt và cẩn thận thực hiện phần việc đưa đón Hiền. Dù biết là rất khó khăn, nhưng chúng tôi luôn động viên và mong Hiền sẽ đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này”.

Cảm động trước tấm lòng của tuổi trẻ, bác Lê Viết Dưỡng, phụ huynh của thí sinh Hiền, chia sẻ: “Trong hoàn cảnh không may mắn gặp tai nạn, cháu Hiền đã được lãnh đạo Đoàn Thanh niên TX Nghi Sơn đến tận Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực chia sẻ, thăm hỏi, động viên và thanh niên tình nguyện giúp đỡ cháu vượt qua kỳ thi. Gia đình tôi rất cảm kích và ấm lòng trước những tình cảm cao đẹp ấy”.

Cũng như tôi, rất nhiều người được chứng kiến những việc làm của những “màu áo xanh” ấy cũng muốn đóng góp thêm cho cộng đồng dân cư, phường xã... Như lời bộc bạch của một phụ huynh đưa con đi thi - chị Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 1975), ở phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa): "Đưa con đi thi, có thời gian ngồi lại cổng trường, tôi tận mắt chứng kiến những việc làm thiết thực của thanh niên tình nguyện. Nhìn vào đó, tôi nhớ lại ngày thanh xuân và muốn làm thêm điều gì đó giúp đỡ ai đó không may mắn, hoặc làm gì đó cống hiến cho cộng đồng".

Đội hình thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Quan Sơn. (Ảnh Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

Để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thành lập 245 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 29.300 tình nguyện viên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà động viên các đội hình tình nguyện trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Thế đó, những việc làm của “màu áo xanh” tình nguyện xứ Thanh đâu đó đã đánh thức, gắn kết trách nhiệm của nhiều người để chung sức chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần tương thân tương ái, ý thức, trách nhiệm sẻ chia.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” ở Thanh Hóa cũng chính là tiếp sức về lối sống đẹp cho cộng đồng, xã hội vì ngày mai tươi sáng hơn...

Đỗ Đức