Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, gần dân, sát dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Mỗi nghị quyết được ban hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, thực sự là một công cụ điều hành chiến lược, có khả năng dẫn dắt, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sản xuất và tạo động lực tăng trưởng mới. Tư duy ban hành nghị quyết phải chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo”, từ “giải quyết tình huống” sang “định hình tương lai”.

Sáng 1/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các bộ phận tham mưu giúp việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh năm 2025 và quý I năm 2026; quy chế làm việc, việc xây dựng kế hoạch toàn khóa. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và đưa các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, như: Hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề, nội dung giám sát chưa bao quát hết các lĩnh vực trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Hoạt động chất vấn có nội dung chưa đi sâu phân tích, làm rõ đến cùng trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan, chưa tạo được áp lực đủ mạnh để thúc đẩy xử lý vấn đề. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri ở một số vấn đề chưa dứt điểm; việc theo đuổi đến cùng trong giải quyết kiến nghị của cử tri chưa thực hiện triệt để...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; HĐND và hoạt động của HĐND tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến sự phát triển của địa phương; có nhiệm vụ giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương; chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch toàn khóa... Các cơ quan chức năng của HĐND cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình thực tiễn.

Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, gần dân, sát dân; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ cần đổi mới tác phong, phương pháp, lề lối làm việc; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian trong công tác, tiến độ công việc phải mang tính chủ động rất cao, hằng ngày phải có sản phẩm cụ thể.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, các ngành trong tỉnh trong việc ban hành các cơ chế chính sách, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và việc ban hành nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, mỗi nghị quyết được ban hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, thực sự là một công cụ điều hành chiến lược, có khả năng dẫn dắt, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sản xuất và tạo động lực tăng trưởng mới. Tư duy ban hành nghị quyết phải chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo”, từ “giải quyết tình huống” sang “định hình tương lai”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với Nhân dân”. Do đó, mỗi đại biểu dân cử cần công khai số điện thoại trên Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để người dân phản ánh ý kiến, kiến nghị.

Nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời, nhanh chóng các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về mọi lĩnh vực đời sống và hoạt động bộ máy chính quyền trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh Thanh Hóa thông báo số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh như sau: Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Số điện thoại/Zalo: 093.145.8888 HĐND tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được biết.

Quốc Hương