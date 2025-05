Tiếp nhận, xử lý gần 32.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong hơn 2 tháng

(Baothanhhoa.vn) - Sau khi giải thể công an cấp huyện, toàn bộ công tác giải quyết thủ tục hành chính, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) chuyển về Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).