Thực hiện Nghị định 168, ý thức chấp hành giao thông được nâng cao

Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 168) quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến, ý thức người dân khi tham gia giao thông được nâng cao.

Người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn giao thông trên Đại lộ Lê Lợi đoạn qua phường Đông Hương (TP Thanh Hóa).

Từ khi Nghị định 168 có hiệu lực đến nay, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền về Luật Đường bộ và Luật Trật tự ATGT đường bộ cho các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và của tỉnh. Theo Ban ATGT tỉnh, sau thời gian thực hiện Nghị định 168, chuyển biến rõ nét nhất là vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh giảm sâu so với thời gian trước đây. Qua đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân đã được nâng cao, tự giác chấp hành ngay cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực. Tại các nút giao trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và đường giao thông nông thôn, người dân tuân thủ nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Hạn chế tình trạng người dân dừng đỗ phương tiện lên vạch kẻ đường, lấn làn đường...

Trong quý I/2025, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã xử lý 15.561 trường hợp vi phạm Luật Trật tự ATGT, so với quý I/2024 giảm 14.339 trường hợp vi phạm, giảm 47,9%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật trật tự ATGT giảm sâu, là do mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm của Nghị định 168 tăng lên so với quy định cũ và đủ tính răn đe. Ý thức của người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật ATGT nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Không những tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT giảm, trong quý I/2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh cũng giảm 3 tiêu chí. Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 165 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao giao thông, làm chết 98 người, làm bị thương 107 người. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông giảm 103 vụ (38,4%), giảm 5 người chết (4,85%), giảm 145 người bị thương (57,5%). Để phát huy hơn nữa hiệu quả của Nghị định 168, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng... đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe; lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự ATGT...

Việc xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng thực hiện theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, qua đó từng bước hình thành văn hóa tham gia giao thông an toàn và văn minh.

Theo Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lại Thị Thanh Thủy: “Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT đường bộ của người dân, Ban ATGT tỉnh đang phối hợp với các lực lượng có liên quan tập trung tuyên truyền các nội dung của luật giao thông mới, nhất là Nghị định 168. Trong đó, các lực lượng tập trung tuyên truyền các mức phạt rất nặng, hình thức răn đe cao về ý thức chấp hành của người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện. Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”.

Bài và ảnh: Lê Hợi