Thức cho dân an vui (Bài 3): Sức khỏe của bệnh nhân là mùa xuân của y, bác sĩ

Xuân đã đượm, lòng người đang hân hoan, rộn ràng trong những lời chúc mừng năm mới, với những sum họp gia đình, hò hẹn gặp gỡ, giao lưu, du xuân khắp nẻo. Thế nhưng, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước nói chung, Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) nói riêng vẫn tất bật với những ca trực, nỗ lực hết mình để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Ai đã từng một lần có mặt tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) sẽ có cái nhìn chân thực, khách quan về cường độ và những áp lực mà đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế nơi đây đang hằng ngày phải đối mặt.

Những bệnh nhân điều trị tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Hầu hết bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, nhiều trường hợp đã chết lâm sàng. Tưởng chừng như với cả đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế hay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, một khi đã bước qua cánh cửa dẫn vào trung tâm thì chẳng màng tới ranh giới, sự khác biệt giữa đêm – ngày, giữa ngày thường hay dịp lễ, tết...

Gác lại niềm riêng, tập làm quen với những đêm giao thừa không được sum họp, quây quần bên gia đình, học cách “bình thường hóa” những ngày đặc biệt, tối giản cuộc vui... Điều quan trọng và thiêng liêng nhất với những “chiến binh áo blouse” là làm sao có thể cứu chữa kịp thời, giành giật sự sống cho bệnh nhân ngay trước “lưỡi hái tử thần”, giữa lằn ranh sinh tử.

Chúng tôi gặp Bác sĩ CKI Lê Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) khi anh đang chuyên tâm thăm khám cho bệnh nhân. Xung quanh anh là không khí khẩn trương làm việc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và hàng chục giường bệnh với người bệnh đang nằm bất động, phải có công cụ hỗ trợ trong từng nhịp thở.

Bác sĩ CKI Lê Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2 cho biết: “Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2 được thành lập từ năm 2022 với 2 đơn nguyên chính là hồi sức và cấp cứu. Tổng số cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của khoa là 68 người, trong đó có 24 bác sĩ, còn lại là điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý...”

Theo bác sĩ Sơn, trung bình mỗi ngày, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2 tiếp nhận khoảng từ 150 - 180 trường hợp bệnh nhân cấp cứu. Vào dịp lễ, tết, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tăng đột biến nên càng gia tăng áp lực công việc lên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế. Bác sĩ Sơn bộc bạch: “Với chúng tôi, áp lực không phải là lí do, rào cản mà chính là cơ hội để “thử lửa”, trau dồi, rèn luyện, nâng cao năng lực, tự hoàn thiện chính mình. Hơn hết, khi đối mặt với sự sống còn của người bệnh, những áp lực ấy dường như chuyển hóa thành động lực, quyết tâm lớn, nêu cao phương châm hành động: Nhanh chóng – chính xác – hiệu quả”.

Hơn 20 năm trong nghề, hơn 11 năm gắn bó với chuyên ngành hồi sức, cấp cứu, Bác sĩ CKI Lê Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2 đón tết ở bệnh viện nhiều hơn số lần đón tết ở nhà. Những đêm giao thừa quây quần bên gia đình cùng nhau gửi lời yêu thương, cùng đợi chờ khoảnh khắc truyền hình trực tiếp bắn pháo hoa tại các điểm cầu, nghe Chủ tịch nước gửi lời chúc tết cũng là điều hiếm hoi.

Với bác sĩ Sơn, biết bao kỷ niệm vui - buồn trong những phiên trực dịp lễ, tết đã đi qua, kể làm sao đặng. Tuy nhiên, có những kỷ niệm, cảm xúc đặc biệt khiến bác sĩ Sơn ghi nhớ mãi.

“Đó là dịp tết nguyên đán cách đây rất lâu rồi, ca trực của chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân vào nhập viện trong tình trạng ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng xấu”, bác sĩ Sơn kể.

Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm “còn nước còn tát”, dù chỉ có chút ít phần trăm cơ hội cũng không bao giờ bỏ cuộc, cả kíp trực, ban trực đã nhanh chóng huy động nhân lực, vật lực, tiến hành các quy trình cấp cứu, tim của bệnh nhân đã đập trở lại. Bệnh nhân được hội chẩn tim mạch, đưa đi can thiệp. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân có khoảng 5 lần ngừng tim. Sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, cuối cùng ca can thiệp thành công, bệnh nhân được cứu sống, hồi phục tốt, không để lại di chứng. Sau thành công ấy, cả kíp cấp cứu bệnh nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen. Bác sĩ Sơn chia sẻ: “Tất cả kíp trực khi ấy như vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Trong bất kì hoàn cảnh nào, khám chữa bệnh cứu người là mục đích tối thượng của y bác sĩ”.

Những ngày trực tết, với bác sĩ, thạc sĩ Đỗ Khánh Toàn (32 tuổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa), là điều đã quá quen thuộc trong suốt 8 năm ghi danh “vào ngành”, cũng là 8 năm gắn bó với hồi sức cấp cứu. Bác sĩ Toàn bộc bạch: “Trực tết có thể gọi vui như là “đặc sản” của ngành. Đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, ai cũng đều có trải nghiệm trực tết. Áp lực đôi khi không chỉ đến từ hoạt động chuyên môn mà cả những áp lực xã hội”.

Bác sĩ, thạc sĩ Đỗ Khánh Toàn thăm, khám cho bệnh nhân.

Xác định tâm thế ngày từ những ngày đầu đặt bút lựa chọn khối, trường đăng kí thi đại học nên khi “vào việc” thì không còn bỡ ngỡ gì cả. Tất cả đặt nhiệm vụ cứu chữa cho bệnh nhân lên hàng đầu.

“Những ngày tết, số lượng bệnh nhân cấp cứu thường có xu hướng tăng đột biến, chủ yếu rơi vào các nhóm nguyên nhân như: Tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, ngộ độc cồn Methanol công nghiệp do sử dụng thức uống có cồn không rõ nguồn gốc, cấp tính về tim, mạch... Tâm lí ngày đầu xuân năm mới ngại đi viện nên khi bệnh nhân nhập viện cấp cứu đã ở tình trạng rất nặng”, bác sĩ Toàn cho biết.

Nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn cho chính mình, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” trong dịp đầu xuân năm mới, bác sĩ, thạc sĩ Đỗ Khánh Toàn đưa ra lời khuyến nghị: “Người dân cần chú ý đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thức uống có cồn rõ nguồn gốc, đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông... Đối với các bệnh nhân có bệnh lý mãn tính phải thường xuyên theo dõi, chuẩn bị thuốc đầy đủ để đảm bảo việc điều trị. Khi có những bất thường về sức khỏe nên đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm, khám kịp thời”...

Mùa xuân vẫn đang nồng nàn mời gọi, giục bước chân người vui xuân trẩy hội. Trong các khoa, phòng, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn miệt mài, nỗ lực, thầm lặng góp sức thực hiện sứ mệnh cao cả của ngành y. Mỗi nụ cười của bệnh nhân khi dần hồi phục, mỗi ca cấp cứu thành công là món quà ý nghĩa nhất đối với y bác sỹ và nhân viên y tế trong những ngày xuân ngập tràn.

Đăng Khoa