Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Trung bộ

Thủ tướng yêu cầu rà soát, kiểm tra, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Vào lúc 9 giờ ngày 25/11/2024, mực nước Sông Hương (Thừa Thiên-Huế) ở dưới mức báo động 3 và đang tiếp tục lên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với gió mạnh trên biển, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Những ngày qua, tại khu vực Trung Bộ, nhất là tại các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Bình Định đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông, một số khu dân cư vùng thấp, trũng, ven sông suối bị cô lập do ngập sâu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Theo dự báo, trong 2-3 ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể xảy ra gió mạnh trên biển, nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực Trung Bộ.

Lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ di dời người dân vùng ngập sâu ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Công điện số 120/CĐ-TTg, ngày 25/11, để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với gió mạnh trên biển, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tập trung huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân bị thiếu đói.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực bị sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ theo đúng quy định; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh ngay sau mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời lưu ý chủ động tích đủ nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư đảm bảo an toàn; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Nước lũ trên sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) lên cao khiến tỉnh lộ 624B bị ngập.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lũ, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt; triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan kịp thời đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương bị thiệt hại do thiên tai sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Theo TTXVN