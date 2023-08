Xã Xuân Thiên tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Chiều 11-8, xã Xuân Thiên tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2023. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Thọ Xuân dự ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Xuân Thiên

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu, cán bộ và Nhân dân xã Xuân Thiên đã ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Những năm qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã cơ bản được kiềm chế, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn dân về trách nhiệm tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo xã, Công an xã báo cáo kết quả tham gia đóng góp ý kiến của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT trên địa bàn; kết quả thực hiện diễn đàn “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với Công an xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân xã Xuân Thiên đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đồng thời khẳng định: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Do vậy, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức, coi phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân. Từ đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an tiếp tục làm nòng cốt trong thực hiện phong trào; xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo tiền đề thức đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân, cán bộ xã Xuân Thiên.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Xuân Thiên; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân, cán bộ xã Xuân Thiên; trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Xuân Thiên.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Thọ Xuân tặng hoa chúc mừng và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đỗ Duy Nhã