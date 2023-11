Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2023

Sáng 22/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình khu dân cư (KDC) “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại các xã đăng ký xây dựng KDC nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023.

Dự hội nghị có 190 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ 27 huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã có mô hình và ban điều hành, các cá nhân tiêu biểu 5 mô hình KDC điểm của tỉnh tại 5 huyện: Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa, Như Thanh và Thạch Thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn 5 thôn thực hiện mô hình điểm KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn". Các thôn đã thành lập Ban điều hành mô hình, Ban điều hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban điều hành trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; đồng thời thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, đoạn đường tự quản.

Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; sự quan tâm, phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự nguyện tham gia các hoạt động như: Dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh nơi công cộng, hiến đất mở rộng đường, xây dựng chỉnh trang tường rào. Nhờ vậy đã góp phần cùng Nhân dân trong tỉnh hiến hơn 12,4 ha đất, đóng góp hơn 173 nghìn ngày công; sửa chữa, làm 172 km đường giao thông nông thôn, trồng mới 18 km đường hoa, cây xanh và xây dựng các công trình phúc lợi.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ các mô hình điểm, MTTQ cấp xã, cấp huyện đã triển khai nhân rộng mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại nhiều địa phương. Nhìn chung, các KDC tham gia xây dựng mô hình được khoác lên mình chiếc áo mới với những con đường rộng, đẹp, sạch sẽ, thoáng mát, có camera an ninh, đèn cao áp thắp sáng, giúp người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí nổi trội về cảnh quan môi trường trong xây dựng NTM kiểu mẫu và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Dương Văn Giang thông tin những kết quả đạt được, thực trạng và giải pháp trong xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thông tin những kết quả đạt được, thực trạng và giải pháp trong xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đại diện KDC thôn 6, xã Thọ Vực (Triệu Sơn) tham luận tại hội nghị.

Đại diện xã Phú Nhuận (Như Thanh) tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để tiếp tục nhân rộng mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong thời gian tới.

Các đại biểu tham quan thực tế mô hình điểm KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn 6, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Trước đó, ngày 21/11, các đại biểu đã đi tham quan thực tế và dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn 6, xã Thọ Vực (Triệu Sơn).

Phan Nga