UBND tỉnh Thanh Hóa họp báo thường kỳ quý I-2022

Sáng 14-4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thường kỳ quý I-2022, thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022; thông tin về Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ ông tại xã Thiệu Trung.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Thiệu Hóa; các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang cho biết, quý I mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,93%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, 2021 và đứng thứ 3/63 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước (sau tỉnh Bắc Giang và Hải Dương).

Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tích cực. Sản lượng lương thực vụ Đông đạt 70,2 nghìn tấn, bằng 98% kế hoạch; gieo trồng 189 nghìn ha cây trồng vụ chiêm xuân, bằng 96,8% kế hoạch; hoàn thành thu hoạch diện tích mía và sẵn nguyên liệu. Chăn nuôi phát triển khá, dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiệt hại rõ rệt so với cùng kỳ.

Trong quý I, có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã và 40 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 38 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Các ngành dịch vụ từng bước phục hồi và phát riển. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao. Tỉnh đã tổ chức Lễ công bố biểu trưng du lịch Thanh Hóa, phát động Chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và tích cực chuẩn bị các điều kiện để mở cửa hoạt động du lịch trở lại.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 7.622 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán và tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Về hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được quan tâm, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 32.296 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Đã thu hút được 18 dự án đầu tư trực tiếp (3 dự án FDI), tổng số vốn đầu tư đăng ký 881,6 tỷ đồng và 21 triệu USD. Đến ngày 29-3-2022 toàn tỉnh đã giải ngân được 2.636 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022, bằng 24,8% kế hoạch, nằm trong số các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân nhanh của cả nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em.

Các đơn vị được giao chủ trì, đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để sớm trình ban hành hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Tập trung rà soát, xây dựng và trình phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 cấp tỉnh. Sẵn sàng các điều kiện để mở cửa du lịch trở lại hoạt động bình thường, phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, nhất là tại các khu du lịch trọng điểm…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng thông tin các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và UBND TP Sầm Sơn cũng đã thông tin đến các cơ quan báo chí về Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu.

Đối với sự kiện Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, dự kiến sẽ được tổ chức vào 19 giờ 30 phút, ngày 23-4-2022 tại sân khấu Quảng trường biển, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt thông tin tình hình hoạt động du lịch và công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022.

Đối với các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thiệu Hoá, các ban, sở, ngành liên quan xây dựng các nội dung, kế hoạch, phương án chi tiết để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Các hoạt động tuyên truyền; Hội thảo khoa học về Nhà sử học Lê Văn Hưu; Lễ dâng hương và cắt băng khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu; Lễ Kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu; Tổ chức Triển lãm giới thiệu hình ảnh tư liệu lịch sử, các ấn phẩm, sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung - quê hương của Nhà sử học Lê Văn Hưu; Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu.

Trong đó, Lễ dâng hương và cắt băng khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, ngày 21-4-2022, tại khu vực Lăng mộ và di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu; Lễ Kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày tại Tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong quý I-2022, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tình trạng sốt đất ở một số mặt bằng mới đấu giá; mua đất nông nghiệp phân lô bán nền; công tác quản lý vệ sinh môi trường, an ninh - trật tự tại các khu, điểm du lịch; công tác quản lý, tu bổ, bảo vệ di tích; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hậu COVID-19; tình trạng lãng phí tài nguyên, khoáng sản và một số sự án giao đất nhưng không triển khai thực hiện; vấn đề khai thác động Tiên Sơn (TP Thanh Hóa); triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội…

Đại diện Báo Nhà báo và Công luận phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan báo chí, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí trong thời gian qua và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

Theo đồng chí, trong quý I-2022 hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản ổn định; các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các kết quả nổi bật và sự kiện quan trọng diễn ra trong quý I; nội dung, chất lượng tin, bài và hiệu ứng tuyên truyền ngày càng cao, có nhiều bài viết chuyên sâu trên các lĩnh vực…

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm, tuyên truyền sâu rộng kết quả kinh tế - xã hội nổi bật trong quý I-2022, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện các quy định trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh; hạn chế tình trạng đưa tin một chiều, sai sự thật, suy diễn, góp phần ổn định tình hình, tạo sự lan tỏa rộng rãi, sự đồng thuận cao trong xã hội và Nhân dân; tăng cường các biện pháp phòng, chống việc đăng tải, phát tán thông tin không chính xác trên mạng xã hội; đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi họp báo.

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các phóng viên đã có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn về những vấn đề dư luận quan tâm, để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm.

Đối với các ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan báo chí tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại và có văn bản trả lời cụ thể hơn.

Đối với công tác quản lý di tích, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, giám sát; nghiêm túc và cẩn trọng khi triển khai tu bổ, tôn tạo di tích, tránh những sai phạm không thể khắc phục được…

Trong thời gian tới các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, tuyên truyền về thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội quý I-2022. Đồng thời, tuyên truyền đậm nét về các hoạt động Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng của đại diện các cơ quan báo chí, sự cầu thị của ngành chức năng, địa phương trong tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tin tưởng các sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch trong thời gian tới của tỉnh sẽ được tổ chức thành công; kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022 tiếp tục có bước phát triển mới.

