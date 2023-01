UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1-2023: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2023

Sáng 30 - 1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 - 2023 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 - 2023. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2023 nêu rõ: Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là nhiều ngành, lĩnh vực đạt kết quả khá, một số chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Toàn tỉnh trồng mới 86 ha rừng tập trung và 85 nghìn cây phân tán; các địa phương đang tích cực triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 17.573 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách tăng 93,8%, vận chuyển hàng hóa tăng 15,3%, doanh thu vận tải tăng 34,9%; tổng lượng khách du lịch gấp 2,2 lần, tổng thu du lịch ước đạt 495 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2023.

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực, trong tháng 1 có 108 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn điều lệ đăng ký đạt 1.078 tỷ đồng. Cùng với đó, dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong tháng, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2023 còn những hạn chế, khó khăn. Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 26,28%, có 16/26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực dịch vụ, giá trị xuất khẩu giảm 37,7%. Thu ngân sách Nhà nước giảm 48,8% so với cùng kỳ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu đã tập trung đánh giá thêm kết quả đạt được, phân tích, làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những hạn chế liên quan đến thu ngân sách Nhà nước, chỉ số sản xuất công nghiệp...; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nên những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 1-2023. Trong đó đáng chú ý là kinh tế - xã hội giữ được sự ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các ngành, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, tổ chức cho người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, kỷ luật, kỷ cương hành chính được các đơn vị, địa phương thực hiện tốt. Đặc biệt, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị, địa phương đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần, trách nhiệm cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những tồn tại, hạn chế cũng như nhiệm vụ trong tâm tháng 2-2023 được đưa ra trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện trong tháng 2, đó là: Tiếp tục tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tinh hoàn thiện các thể chế phục vụ nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, đơn vị mình với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 trên tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, tồn tại đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh chỉ ra. Đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tham mưu giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực, nhiệm vụ có tính trọng tâm, trọng điểm như nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước, giá vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai, khởi công các dự án trọng điểm trong năm; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong từng cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ mong muốn các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, tạo tiền đề, nền tảng cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra.

Phong Sắc