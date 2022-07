Tuổi trẻ Đoàn Khối đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, phát triển

Sáng 25-7, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Trần Văn Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo và triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, có điểm nhấn và chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Dấu ấn tiêu biểu nhất trong nhiệm kỳ của tuổi trẻ Đoàn Khối là xung kích, sáng tạo thực hiện các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Toàn Đoàn thành lập, phối hợp tổ chức được 234 lượt chương trình, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Tổng kinh phí huy động cho hoạt động tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ là 7,6 tỷ đồng.

Các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh, thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học - công nghệ; khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần... được triển khai rộng khắp và thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ toàn Đoàn đã đảm nhận 225 công trình, phần việc thanh niên đem lại giá trị kinh tế ước tính 12,3 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương những thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Đoàn Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng thời nhấn mạnh những thành tích nổi bật đạt được đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh, cũng như thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để cùng cán bộ, đoàn viên trong Khối và tuổi trẻ toàn tỉnh góp phần quan trọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng chí đề nghị Đoàn Khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, đa dạng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tạo môi trường thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt và phát huy vai trò của đoàn tham gia xây dựng Đảng. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên để triển khai các hoạt động của Đoàn, đồng thời tổ chức Đoàn phải chú trọng đề xuất với cấp ủy những nội dung mới trong hoạt động Đoàn, bảo đảm cho hoạt động của Đoàn đạt hiệu quả cao hơn. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các đoàn thể, ban, ngành, đơn vị để tạo nguồn lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức các phong trào hoạt động.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị Đoàn Khối tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào thanh niên tình nguyện, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Các cấp ủy Đảng tiếp tục dành sự quan tâm, tin tưởng cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên; thường xuyên định hướng hoạt động Đoàn, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Văn Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng Đại hội lẳng hoa tươi thắm và bức trướng của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mang dòng chữ: “Đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, phát triển - xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”. Nhân dịp này lãnh đạo Tỉnh đoàn cũng trao tặng Đại hội lẳng hoa tươi thắm.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tái cử chức danh Bí thư, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lê Phượng