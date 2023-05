Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2023 để lại ấn tượng sâu sắc

Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2023 diễn ra từ ngày 26-4 đến ngày 2-5 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi, trò diễn đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của hai TP Thanh Hóa - Hội An đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Thanh Hóa và đông đảo du khách.

Tiết mục trống hội tại Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2023.

Mở đầu cho chuỗi các hoạt động Tuần lễ Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2023 là chương trình văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ” diễn ra vào tối ngày 26-4 tại Quảng trường Lam Sơn do Thành đoàn TP Thanh Hóa phối hợp với các phường Đông Thọ, Điện Biên tổ chức. Chương trình văn nghệ với gần 20 tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; ca ngợi tình yêu; quê hương; đất nước, con người Việt Nam, đã thu hút đông đảo Nhân dân TP Thanh Hóa đến thưởng thức.

Tiết mục hát múa “Thanh Hóa - Hội An nghĩa nặng tình sâu”.

Vào tối ngày 27-4, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và hai TP Thanh Hóa - Hội An cùng đông đảo Nhân dân TP Thanh Hóa, lễ khai mạc Tuần Văn Hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2023 đã được tổ chức long trọng. Tại buổi lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam và hai TP Thanh Hóa - Hội An được công diễn. Tiêu biểu như: Tiết mục ca cảnh Hò sông Mã, Bài Chòi, múa Xuân Phả, hát múa về Hội An, múa “Pồn Pôông”, ngũ trò Viên Khê. Khép lại chương trình nghệ thuật là màn hát múa “Thanh Hóa - Hội An nghĩa nặng tình sâu”.

Tiết mục hát Bài chòi tại Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Tiếp nối Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An, từ ngày 28-4 đến ngày 2-5 đã diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc, hấp dẫn tại Công viên Hội An. Có thể kể đến như: Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Sức sống xanh”; trình diễn áo dài và trang phục truyền thống xứ Thanh trên nền nhạc các bài hát mới về Thanh Hóa - Hội An, với chủ đề “Duyên dáng phụ nữ Việt Nam”; các hoạt động văn nghệ dân gian, ca trù, chầu văn, hát xẩm, với chủ đề “Hương sắc Xứ Thanh”.

Tiết mục múa Xuân Phả.

Đó còn là hoạt động biểu diễn văn nghệ, dân ca, dân vũ, liên hoan áo dài với chủ đề “Hướng về cội nguồn”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng với chủ đề “Nhịp điệu trẻ, hướng tới tương lai”; các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động như: hội thi chim cảnh, chạy chữ, vật cù, giao lưu cờ tướng, giải cờ thế.

Người dân tham quan triển lãm tranh.

Đến với Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm nay, du khách và Nhân dân trong tỉnh được tham quan không gian trưng bày quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, giới thiệu các điểm đến của hai thành phố. Đồng thời được thưởng thức không gian văn hóa ẩm thực đặc trưng của hai TP Thanh Hóa - Hội An.

Người dân đến với Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An, các hoạt động triển lãm ảnh và hiện vật, gồm: Giới thiệu, trưng bày hiện vật Văn hóa Đông Sơn và các hiện vật, lưu niệm kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam; tranh ảnh về lịch sử tỉnh Thanh Hóa từ thời tiền sử đến nay; trưng bày tranh ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam; trưng bày ảnh đẹp về di tích, danh thắng TP Thanh Hóa; không gian đường hoa; trưng bày, giới thiệu quảng bá du lịch TP Thanh Hóa - TP Hội An; trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP; không gian trưng bày và phục vụ tại các gian nhà dãy phố cổ; không gian tổ chức trò chơi truyền thống được diễn ra thường xuyên, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Trò chơi dân gian tại Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm nay còn có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương trong tỉnh; sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa; Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa. Trong đó, phải kể đến công trình đường hoa do của Hiệp hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa tặng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2023.

Con đường hoa được kết thành hình trái tim tạo điểm nhấn cho không gian Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An tại Công viên Hội An.

Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An không chỉ là sự kiện văn hóa được tổ chức thường niên, mà còn là dịp để lãnh đạo TP Thanh Hóa và TP Hội An gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, là dịp để quảng bá hình ảnh, giới thiệu nét văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch của hai thành phố. Qua đó, tiếp tục khẳng định tình cảm gắn bó, son sắt thủy chung giữa TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Trần Thanh