Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Trí Nang

Sáng 9-8, Ban Chỉ đạo 138 huyện Lang Chánh tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Dự và chung vui ngày hội có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Lang Chánh cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân xã Trí Nang.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Nhân dân, cán bộ xã Trí Nang nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân đã ôn lại truyền thống 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ". Qua đó, khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ ANTQ nói riêng; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT.

Xác định công tác bảo đảm ANTT là nền tảng quan trọng góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, Công an xã Trí Nang đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Sôi nổi “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo ANTT xã Trí Nang đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, tập hợp và phát huy được sự sáng tạo, tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Những năm gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, ổn định.

Tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Trí Nang đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Công an xã Trí Nang báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết kiến nghị của Nhân dân tại hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với Công an xã.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà cán bộ, Nhân dân xã Trí Nang đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng Công an và Nhân dân huyện Lang Chánh nói chung, xã Trí Nang nói riêng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vướng vào tệ nạn xã hội. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; củng cố vững chắc thế trận an ninh Nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả.

Cùng với đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Công an tiếp tục hướng dẫn, triển khai, làm nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thường xuyên đánh giá, tổng kết các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong phong trào để nhân rộng trên địa bàn. Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói chung, phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” nói riêng; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được khen thưởng tại ngày hội.

Tại ngày hội, xã Trí Nang có 6 tập thể, 5 cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Công an tỉnh, UBND huyện Lang Chánh đã trao quà cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gương điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại địa phương.

Minh Phương