Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Bãi Trành

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thuỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, LLVT và Nhân dân xã Bãi Trành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào.

Các đại biểu dự ngày hội.

Chiều 11-8, Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự (ANTT) xã Bãi Trành (Như Xuân) đã tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là 1 trong 2 đơn vị được huyện Như Xuân lựa chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Dự ngày hội có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Bãi Trành.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu, cán bộ và Nhân dân xã Bãi Trành đã cùng ôn lại truyền thống “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" và đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của xã Bãi Trành.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Bãi Trành.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở xã Bãi Trành được chú trọng thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, khu dân cư và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đồng thời, được thực hiện lồng ghép hiệu quả với các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của Nhân dân về trách nhiệm tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo huyện Như Xuân tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Bãi Trành.

Xã đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Quá trình tổ chức thực hiện nhận được sự quan tâm ủng hộ cao của quần chúng Nhân dân, phát huy được nguồn lực to lớn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTQ tại địa bàn.

Lãnh đạo xã Bãi Trành ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" và kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của xã Bãi Trành.

Trong 8 tháng năm 2023, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra tội phạm và không có công dân phạm tội nghiêm trọng trở lên. Các loại tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật được kiềm chế; không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân trong các tổ an ninh xã hội gây ra ở cộng đồng.

Trưởng Công an xã Bãi Trành báo cáo kết quả tiếp thu giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Xã đã hoàn thành chỉ tiêu công tác cấp căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân có hộ khẩu thường trú và 100% công dân đăng ký tạm trú trên địa bàn. Phối hợp cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho 2.165 công dân. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình công dân nhập cảnh trái phép, công dân đi xuất khẩu lao động từ nước ngoài trở về địa phương, người nước ngoài đến địa bàn.

Việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn, không để xảy ra khiếu kiện, trọng án.

Đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tại Ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Bãi Trành đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT; tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an xã Bãi Trành.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chung vui tại Ngày hội.

Phát biểu chung vui tại Ngày hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Bãi Trành đạt được trong thời gian qua.

Bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tổ chức xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, LLVT và Nhân dân tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống, thượng tôn pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân; chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nhất là mô hình Nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phân công các đồng chí lãnh đạo huyện về dự, tham gia các hoạt động Ngày hội với Nhân dân ở cơ sở.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Bãi Trành.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cá nhân của xã Bãi Trành có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng; tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và quần chúng Nhân dân, giúp lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao quà của UBND tỉnh và Công an tỉnh cho các cá nhân.

Lãnh đạo huyện Như Xuân trao quà của huyện cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho cán bộ và Nhân dân xã Bãi Trành; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân tặng Giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và huyện Như Xuân tặng quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Phan Nga