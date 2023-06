TP Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 15-6, TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển tương đối tích cực, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ có triển vọng hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.379,6 tỷ đồng, đạt 63,2% dự toán tỉnh giao và đạt 44,2% dự toán thành phố giao.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, các giải thể thao duy trì vị trí tốp đầu cả tỉnh; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa đối với những người làm báo; đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm góp phần xây dựng và phát triển thành phố; đề nghị TP Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh các vấn đề diễn ra trên địa bàn thành phố. Các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, phản ánh sinh động thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố Thanh Hóa.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân gửi tới các nhà báo lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung phóng viên quan tâm; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của thành phố, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ lớn mà TP Thanh Hóa đã và đang triển khai, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tố Phương