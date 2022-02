Tổng kết công tác hàng không dân dụng Quốc gia năm 2021

Chiều 24-2, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an ninh hàng không Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia”.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều biến chủng nguy hiểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không, sản lượng chuyến bay, hành khách, hành lý, hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận giảm sâu. Song các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai tốt các chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo tốt an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội trong nước. Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Hiện nay, trên địa bàn cả nước có 22 cảng hàng không, 2 sân bay (Vũng Tàu, Gia Lâm), 1 bãi đáp (Vịnh Hạ Long) đang khai thác thương mại với 244 tàu bay và 32 trực thăng đăng ký quốc tịch Việt Nam.

Trong năm 2021, số lượng chuyến bay đi/đến đạt 157.000 chuyến, giảm 38,8% so với năm 2020; 98.000 chuyến bay quá cảnh, giảm 26,3% so với năm 2020. Sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt 28,1 triệu khách, giảm 52,7% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, hành khách quốc tế 320.000 khách, nội địa 27,8 triệu khách. Vận chuyển hàng hóa đạt 1,3 triệu tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ 2020. Các vụ việc vi phạm an ninh hàng không được xử lý kịp thời ngay sau khi xảy ra và xử lý theo thẩm quyền, không để xảy ra mất an ninh, an toàn đối với các hoạt động của ngành hàng không. Các sự cố uy hiếp an toàn cao và sự cố nghiêm trọng xảy ra đã được Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Điểm cầu trực tuyến tại các địa phương (Ảnh chụp qua màn hình)

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và điểm cầu các địa phương trong cả nước đã nêu một số vấn đề, như cần có lộ trình phù hợp tiếp nhận việc cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại các cảng hàng không; các địa phương bố trí lực lượng phối hợp với các cảng hàng không tuần tra, phát hiện xử lý vi phạm về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù, “cò mồi” đang hoạt động phức tạp ở các cảng hàng không; có biện pháp ngăn chặn việc sử dụng giất tờ giả để đi tàu bay; các tổ chức hàng không khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực bảo đảm an toàn hàng không…

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông – Vận tải đã trình bày dự thảo Chỉ thị “Nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không trong tình hình mới”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu, các bộ, ngành, địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện hiệu quả, không để xảy ra sự cố trong năm qua. Năm 2022, cả nước thực hiện phục hồi kinh tế xã hội, nên việc mở cửa sẽ thu hút hành khách di chuyển bằng đường hàng không rất lớn. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tại Kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban an ninh hàng không. thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống khủng bố, phá hoại, cháy nổ tại các cơ quan, tổ chức, công trình hàng không. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án ứng phó tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Các đơn vị, doanh nghiệp hàng không tích cực xây dựng các giải pháp tăng cường hiệu quả kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác và có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cán bộ, công nhân viên, người lao động và hành khách. UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không, sân bay.

Lê Hợi