Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã kịp thời, chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn hàng không; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, mất an ninh, an toàn hàng không.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 14-9, Công an tỉnh phối hợp với Cảng hàng không Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không giữa Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, giai đoạn 2018-2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Thọ Xuân.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện quy chế phối hợp, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Cảng hàng không Thọ Xuân thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh hàng không, như: Tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tình hình sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng thông qua nhiều hình thức như thông báo nhanh bằng điện thoại, văn bản, zalo, email...

Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh và Cảng hàng không Thọ Xuân đã phối hợp trao đổi thông tin, tình hình 65 vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, an ninh trật tự xảy ra tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Qua đó kịp thời, chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn hàng không; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, mất an ninh, an toàn hàng không.

Cảng hàng không Thọ Xuân duy trì, thực hiện thường xuyên chế độ thông tin báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố để tập hợp, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh báo cáo Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia theo đúng quy định. Ngoài ra, hai bên tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác vận động quần chúng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân.

Cùng với đó, hai bên đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Em yêu Cảng hàng không quê em” cho các em học sinh THCS của các trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Từ các hoạt động đó tác động sâu rộng đến nhận thức của người dân đặc biệt là thanh niên, học sinh về công tác an ninh, an toàn hàng không tại địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả và phân tích những tồn tại hạn chế trong công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Đồng thời, đề xuất những giải pháp thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Cảng hàng không Thọ Xuân có vai trò, vị trí rất quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh và của cả nước nói chung. Đồng thời, đánh giá công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân giữa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Công an tỉnh trong thời gian vừa qua.

Để công tác phối hợp giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Công an tỉnh, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung trong quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng hàng không Thọ Xuân giai đoạn tới. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động, giữ vững an ninh trật tự, an toàn hoạt động bay tại cảng. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn hàng không. Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành tham mưu Ban chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án khẩn nguy hàng không tại địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, con người, trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống kiểm soát an ninh an toàn để Cảng hàng không Thọ Xuân ngày càng hiện đại, phục vụ tốt hơn các hoạt động tại cảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu chứng kiến ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2023-2028.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chứng kiến ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2023-2028.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng công nhận của UBND tỉnh cho Cảng hàng không Thọ Xuân đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng công nhận của UBND tỉnh cho Cảng hàng không Thọ Xuân đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2022; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trao Giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Lê Hợi