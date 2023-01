Tổng Bí thư: Hà Nội phải gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 và chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930-3/2/2023), chiều 19/1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Báo cáo của thành phố Hà Nội cho thấy Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, chủ động tập trung quyết liệt thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố, đó là “Kỷ cương-Trách nhiệm-Hành động-Sáng tạo-Phát triển”; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Kết quả năm 2022, thành phố đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế phục hồi nhanh, GRDP tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 0,87%.

Quy mô nền kinh tế của Hà Nội theo thống kê năm nay đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 50 tỷ USD.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 142,3 triệu đồng/người/năm; cân đối thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố được đảm bảo.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt gần 333.000 tỷ đồng (vượt 6,8% dự toán), trong đó thu nội địa đạt trên 305.000 tỷ đồng. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân cả năm 2022 của thành phố tăng 3,4%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 4%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng phát triển. Đoàn Thể thao Hà Nội được đánh giá là tỏa sáng cùng SEA Games 31, đóng góp số lượng huy chương nhiều nhất với 151/446 huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thủ đô đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2022, Hà Nội là đơn vị đứng đầu về số lượng đoạt giải với 125 giải và 82 huy chương, giải thưởng quốc tế. Hà Nội là một trong 4 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho các em học sinh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, với lượng khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021, được World Travel Amards bình chọn là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2022.

Lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được duy trì tốt, công tác quy hoạch được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt.

Thành phố Hà Nội đã chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với số tiền trên 2.600 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới được tiếp tục đẩy mạnh.

Thành phố Hà Nội có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã thuộc huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thủ đô dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Đến nay, thành phố có 1.649 sản phẩm OCOP.

Quốc phòng, an ninh được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả, đóng góp vào thành quả chung của đất nước trong năm 2022.

Phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô

Trong không khí đón Tết, vui Xuân, tại Thủ đô Hà Nội nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lại được về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đồng bào Thủ đô Hà Nội lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý năm 2023 là năm thứ 3, năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội lại càng lớn và nặng nề hơn.

Đặc biệt, năm 2023 vẫn là năm còn chịu ảnh hưởng phức tạp của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, phát huy tốt hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến-anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh trong xu thế phát triển chung của đất nước; khơi dậy ý chí, vươn lên xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội nêu cao hơn nữa lòng tự hào, tự trọng, ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, chủ động, tích cực tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, bình tĩnh, tỉnh táo vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động chia sẻ nói đến Thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động, tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và Anh hùng, hào hoa, thanh lịch, Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, Thành phố Vì hòa bình, để rồi “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.”

Tổng Bí thư nói thêm trong suốt cuộc đời hoạt động “vì nước, vì dân,” Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thủ đô Hà Nội những tình cảm đặc biệt. Hà Nội cũng là nơi gắn với những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất, nơi có nhiều địa danh in dấu chân Bác. Khi nói về Hà Nội, Bác thường dùng ba chữ “Thủ đô ta.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại cách đây 68 năm, trong bài viết đăng trên Báo Nhân Dân số 236 ra ngày đầu tiên Thủ đô được giải phóng (10/10/1954), Bác đã viết “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.” Và gần đây, ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị đã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Đây chính là sự quan tâm đặc biệt và cũng là yêu cầu, mong muốn, tin tưởng để Hà Nội thực sự phát triển, gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước, như Bác Hồ từng căn dặn với Thủ đô ta,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Thủ đô, vui chung về những kết quả, thành tích đã đạt được của năm 2022, song không được chủ quan, thỏa mãn, bởi còn nhiều việc phải làm với nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua.

“Nói thế để mỗi chúng ta thêm tự hào được làm công dân của Thủ đô, mà hơn nữa lại được sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước. Các đồng chí có mặt tại đây là những cán bộ chủ chốt của thành phố, những người có trọng trách rất lớn càng phải gương mẫu. Hơn lúc nào hết, càng thấy vinh dự, tự hào thì cũng thấy trách nhiệm của mình để không ngừng tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác để lãnh đạo Đảng bộ cùng nhân dân xây dựng Thủ đô ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế,” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn.

Trong không khí phấn khởi, hân hoan chào đón Năm mới Quý Mão, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong năm 2023.

Tại buổi thăm, chúc Tết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ để hoàn thành mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại,” thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng ta trong 93 năm qua; truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

“Khi nhìn nhận ra vấn đề thì quyết tâm tổ chức thực hiện; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm theo đuổi công việc đến cùng, có sản phẩm đầu ra cụ thể, phải đi vào thực chất, hiệu quả, không hình thức,”không diễn“; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của cấp ủy với Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân tiếp tục phải nhịp nhàng, đặc biệt phải có tình yêu, có trách nhiệm với công việc, với Thủ đô,” Bí thư Thành ủy cho biết.

Bí thư Thành ủy khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của Tổng Bí thư cũng như các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Thủ đô và cả nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các cụ bô lão, đại diện lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các công nhân lao động và các cháu thiếu nhi Thủ đô.

Theo TTXVN