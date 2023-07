Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở quốc phòng

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 và Thông tư liên tịch số 03, công tác phối hợp thực hiện giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng luôn được duy trì hoạt động đạt hiệu quả và khắc phục kịp thời những nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh doanh quốc phòng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế của địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Nâng cao nghiệp vụ ứng phó sự cố cháy, nổ

Sáng 28-7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 1-9-2011 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và Thông tư liên tịch số 30/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 3-9-2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí: Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Cao Hữu Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chủ trì.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, những kết quả mà hai Bộ đã đạt được trong 10 năm phối hợp thực hiện Nghị định số 78 và Thông tư số 03 thể hiện rất rõ vai trò nòng cốt của hai Bộ trong bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn toàn quốc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.

Lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp chữa cháy 33 vụ. Điển hình là vụ cháy tại rừng đồi Cột Cờ (thuộc căn cứ sân bay quân sự Kiến An) xảy ra ngày 29-5-2015 tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, đã huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy, gồm 330 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an thành phố; trên 600 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị của quân đội phối hợp tham gia chữa cháy đạt hiệu quả.

Ngoài ra, hai lực lượng đã phối hợp tổ chức chữa cháy các vụ cháy bên ngoài cơ sở quốc phòng, phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự, phòng chống lụt, bão và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót, chia sẻ bài học kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất các nhóm giải pháp trong công tác phối hợp triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 78, Thông tư liên tịch số 03.

Công an TP Hà Nội chỉ rõ, việc phối hợp mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về PCCC cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng PCCC của các cơ sở quốc phòng còn hạn chế; quá trình sử dụng phương tiện trong xử lý tình huống còn lúng túng; trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, nhiều trang bị, phương tiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Nhiều trường hợp bị xử phạt nhưng vẫn không khắc phục.

Tiếp đó, Binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc nhìn nhận công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC chưa phong phú, đa dạng về hình thức. Công tác phối hợp kiểm tra, hướng dẫn về công tác PCCC có thời điểm chưa kịp thời; tổ chức hiệp đồng các lực lượng trong luyện tập các phương án, ứng phó sập đổ công trình chưa nhiều.

Về phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định thời gian tới tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển với tốc độ cao, tình hình cháy nổ dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị lực lượng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 78 của Chính phủ. Chủ động phối hợp để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý các tình huống cháy, nổ lớn phức tạp trong các cơ sở quốc phòng và các phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn khác theo quy chế phối hợp của lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đạt được của 2 Bộ trong 10 năm phối hợp thực hiện công tác PCCC theo Nghị định số 78 và Thông tư liên tịch số 03, nhân dịp này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện.

