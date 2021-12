Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện các phong trào thi đua

Sáng 21-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2021, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Nổi bật như tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình trọng tâm “Giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, giai đoạn 2017-2022”, với 2 khâu đột phá là xóa nhà dột nát cho hội viên và thành lập “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế.

Kết quả, toàn tỉnh có 312/559 xã, phường, thị trấn; 17/27 huyện, thị, thành phố cơ bản hết hộ CCB nghèo; các cấp Hội CCB vận động hội viên đóng góp, hỗ trợ làm được 119 nhà “nghĩa tình CCB” (làm mới 92, sửa chữa 27), với tổng số tiền hỗ trợ trên 4,8 tỷ đồng và hơn 5.000 ngày công; vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức xã hội giúp đỡ làm được 25 nhà “nghĩa tình CCB” (làm mới 21, sửa chữa 4) với số tiền hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp hội đã vận động gia đình hội viên hiến hơn 56.000m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; tham gia nạo vét 120 km kênh mương thủy lợi và cứng hóa 195 km đường giao thông liên thôn với tổng số 26.000 ngày công; thực hiện tốt việc di dời, bàn giao 624,9 ha mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, hội viên Hội CCB cũng đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Qua thống kê, toàn tỉnh có 13.574 cán bộ, hội viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và 100% tổ giám sát cộng đồng ở thôn, bản, khu phố. Cùng với đó, để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia cùng lực lượng công an, dân quân tuần tra, canh gác ở những khu vực trọng điểm, nhất là trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền vận động hội viên và Nhân dân không tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo trái phép, không vi phạm pháp luật về giao thông; nhận giáo dục và cảm hóa 817 đối tượng lầm lỗi; tổ chức tuyên truyền về an ninh - trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm được 334 buổi cho 29.138 lượt người tham gia…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022 các cấp Hội CCB phấn đấu kết nạp trên 2.000 hội viên mới; 100% tổ chức hội hoàn thành nhiệm vụ, 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% trở lên hội viên CCB gương mẫu và 95% trở lên gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; có 100% các huyện, thị, thành hội thành lập được Câu lạc bộ “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” ở cơ sở, làm mới 80 nhà, sửa chữa 20 nhà trở lên cho CCB có hoàn cảnh khó khăn...

Để hoàn thành mục tiêu này các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và thực hiện các phong trào thi đua đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Hội CCB tỉnh.

Tố Phương