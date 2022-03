Tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường Hồ Chí Minh

Chiều 3-3, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/213/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh (HCM) giai đoạn tiếp theo. Tham dự tại đầu cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải và các ngành liên quan của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Đường HCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng từ năm 2004. Dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng) điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km (tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km) với quy mô quy mô từ 2 đến 6 làn xe. Đến nay, đã hoàn thành các dự án thành phần với tổng chiều dài 2.061 km quy mô 2 làn xe.

Để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai dự án, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 66/2013/QH13, ngày 29-11-2013 điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường HCM.

Đường HCM đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; góp phần xóa đói, giảm nghèo các khu vực, địa phương có tuyến đi qua.

Nhằm phát huy hiệu quả của dự án, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư nhằm hoàn chỉnh đường HCM theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành đầu tư để nối thông toàn tuyến theo quy mô 2 làn xe, hình thành trục dọc Bắc - Nam thứ 2 để khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo khu vực phía Tây.

Các đại biểu thại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự án đường HCM (giai đoạn 1) đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài 130 km từ xã Thạch Lâm (Thạch Thành) đến xã Bãi Trành (Như Xuân) được đầu tư xây dựng năm 2001 và hoàn thành năm 2006. Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng đường HCM đã mang lại hiệu quả nhiều mặt đối với các địa phương nơi tuyến đường đi qua.

Tuy nhiên, do sự phát triển của một số đô thị ven đường HCM qua các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thường Xuân, Như Xuân, mật độ phương tiện giao thông và dân cư ngày càng tăng dẫn đến quy mô tuyến đường đoạn qua các khu vực đô thị này đã không còn phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm triển khai xây dựng đoạn tuyến qua tỉnh Thanh Hóa theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, quy mô 4 - 6 làn xe, đảm bảo đồng bộ trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ, phát huy hiệu quả của tuyến đường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa cũng như khu vực. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn kinh phí thu hồi phần đất hành lang an toàn đường bộ để thuận tiện trong công tác quản lý cũng như đầu tư xây dựng về sau.

Tại hội nghị các đại biểu và các điểm cầu trực tuyến đã đánh giá hiệu quả của tuyến đường HCM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc miền núi. Đồng thời, nêu những khó khăn về công tác quản lý quy hoạch, hành lang an toàn giao thông, nguồn vốn bảo trì còn hạn chế, nhiều đoạn đường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vào mùa mưa bão vẫn còn nhiều đoạn bị sạt lở…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư thực hiện. Đồng chí đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải báo cáo Chính phủ bố trí các nguồn vốn thực hiện hoàn chỉnh các dự án thành phần chưa triển khai. Các địa phương có đường HCM đi qua đang chuẩn bị triển khai thi công cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt băng triển khai thực hiện dự án, cũng như thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ; tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Lê Hợi