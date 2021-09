Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Sáng 24-9, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án giai đoạn 2017-2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thuờng trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề án trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Hùng, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề án; Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đề án; các thành viên Ban chỉ đạo đề án tỉnh; lãnh đạo UBND 11 huyện, thị xã, thành phố ven biển, biên giới; chỉ huy các đơn vị cơ sở BĐBP tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề án được trình bày tại hội nghị, căn cứ các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đã nghiên cứu xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản và triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của đề án. Đề án được triển khai trên tất cả địa bàn 59 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố biên giới, ven biển; được cấp uỷ chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng và Nhân dân trên địa bàn đánh giá cao và tích cực tham gia thực hiện.

Đề án đã tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp. Các lực lượng đã phối hợp tổ chức hàng trăm hội nghị phổ biến, tuyên truyền theo các chuyên đề, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; hàng nghìn lượt tuyên tuyền lưu động và trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh in ấn, phát hành hơn 242.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, xây dựng 4 tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền PBGDPL, xây dựng 120 phóng sự chuyên mục, 60 phóng sự ngắn có nội dung tuyên truyền, PBGDPL.

Sở Tư pháp biên soạn, in ấn, cấp phát 3.600 cuốn bản tin tư pháp, 20.000 cuốn đề cương tuyên truyền pháp luật, hơn 100.000 tờ gấp các loại… Hệ thống tủ sách, ngăn sách pháp luật, mạng lưới truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn, đồn biên phòng được củng cố, khuyến khích được thói quen tìm hiểu pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thuờng trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề án phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nguồn nhân lực phục vụ công tác PBGDPL nhất là đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên được xây dựng đông về số lượng, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, uy tín và định kỳ hàng năm được bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền và kiến thức pháp luật.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cấp huyện củng cố 17 câu lạc bộ tư vấn pháp luật, hướng nghiệp tại 16 đồn biên phòng và hải đội biên phòng; đồng thời củng cố, kiện toàn các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã, phường, thị trấn vùng biên giới, vùng biển. Các câu lạc bộ đã phục vụ tốt nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những vấn đề về pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và quần chúng Nhân dân trên địa bàn.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Chỉ đạo đề án tỉnh đã tổ chức 10 đợt/20 đoàn trực tiếp đi kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án tại các địa phương, đơn vị ở huyện, thị xã, thành phố vùng biển, biên giới của tỉnh. Qua kiểm tra để hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh những tồn tại, bất cập, biểu dương, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân có thành tích và sáng kiến hay trong thực hiện đề án.

Toàn cảnh hội nghị.

Các hoạt động trên đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển. Nhiều hủ tục lạc hậu được loại bỏ; tệ nạn xã hội, tình trạng di cư tự do giảm đáng kể; nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc gia, quốc giới và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, các Hiệp định, Hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới, vùng biển nói riêng của Nhân dân được nâng cao.

Từ năm 2017 đến nay, các lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 173 vụ/194 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 94 kg heroin, 216.237 viên ma tuý tổng hợp… Các lực lượng phối hợp truyên truyền vận động 2.635 người Mông có quan hệ thân tộc 2 bên biên giới cam kết không vượt biên trái phép sang Lào, không di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật.

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương tham luận với chủ đề công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án và kết quả PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết đề án cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được ở các địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia, phối hợp của các địa phương đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, vùng biển; nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ báo cáo viên; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thuờng trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề án khẳng định: Qua thời gian 5 năm triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong ý thức, nhận thức thượng tôn pháp luật của cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, vùng biển trong tình hình mới, đồng chí đề nghị chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, đó là: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”, kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg, ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL và vai trò của các tổ chức, lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, vùng biển để làm tốt công tác PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân. Tiếp tục duy trì một số nội dung cụ thể của đề án trở thành hoạt động thường xuyên của địa phương, đơn vị, như Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật, hướng nghiệp tại các đồn biên phòng, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã, phường biên giới, ven biển…

Hiện nay UBND tỉnh đang xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê phê duyệt đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có hình thức và biện pháp đa dạng, phù hợp.

Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 35 cá nhân; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 30 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Mai