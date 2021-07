Thọ Xuân: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2021

Trong 2 ngày 3 và 4-7, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 để nghe, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và một số chương trình, kế hoạch trọng tâm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội của huyện giữ ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển và khởi sắc, tốc độ tăng giá trị sản xuất duy trì mức tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. An sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững. Cuộc bầu cử ĐBQHvà đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công, đảm bảo an toàn và đúng luật.

Lãnh đạo huyện phát biểu chỉ đaọ tại hội nghị

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, 6 tháng cuối năm huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 15-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan ra cộng đồng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030, trọng tâm là phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm huyện lỵ, trung tâm kinh tế động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của cả tỉnh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ; nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; chương trình xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; các kế hoạch thực hiện khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch thực hiện khâu đột phá về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025…

Lê Phượng