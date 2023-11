Thiết thực chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023, khởi công xây dựng “Trường đẹp cho em”

Sáng 23/11, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Báo Tiền Phong đã phối hợp tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023, khởi công xây dựng “Trường đẹp cho em” tại huyện Quan Sơn.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn và các đại biểu trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Mầm non bản Xuân Sơn, thuộc trường Mầm non Sơn Điện 1 (xã Sơn Điện).

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá; Hồ Sỹ Lực, Phó Ban phụ trách Ban bạn đọc và Công tác xã hội Báo Tiền phong; đại diện lãnh đạo huyện Quan Sơn, xã Trung Tiến và xã Sơn Điện.

Các đại biểu dự chương trình.

Đồng chí Hồ Sỹ Lực, Phó Ban phụ trách Ban bạn đọc và Công tác xã hội Báo Tiền phong phát biểu tại chương trình.

Tại điểm Trường mầm non khu Đe, thuộc trường Mầm non Trung Tiến, xã Trung Tiến, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Báo Tiền Phong đã tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Trường đẹp cho em”.

Các đồng chí: Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Hồ Sỹ Lực, Phó Ban phụ trách Ban bạn đọc và Công tác xã hội Báo Tiền phong trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm Trường mầm non khu Đe, thuộc trường Mầm non Trung Tiến, xã Trung Tiến.

Điểm trường mầm non khu Đe thuộc Trường mầm non Trung Tiến hiện có 61 học sinh. Những năm qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy tại điểm trường còn thiếu thốn, các phòng học đã bị xuống cấp, tại đây cũng chưa có nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng phòng học tại điểm Trường mầm non khu Đe, thuộc trường Mầm non Trung Tiến, xã Trung Tiến.

Với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, Báo Tiền phong đã hỗ trợ số tiền trị giá 200 triệu đồng để sữa chữa 2 phòng học, xây mới 1 nhà vệ sinh cho điểm trường mầm non khu Đe.

Người dân và giáo viên tại điểm Trường mầm non khu Đe, thuộc trường Mầm non Trung Tiến, xã Trung Tiến tham dự chương trình.

Tại điểm trường Mầm non bản Xuân Sơn, thuộc trường Mầm non Sơn Điện 1, xã Sơn Điện, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Báo Tiền Phong đã tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Trường đẹp cho em”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Mầm non bản Xuân Sơn, thuộc trường Mầm non Sơn Điện 1 (xã Sơn Điện).

Điểm trường Mầm non bản Xuân Sơn, thuộc trường Mầm non Sơn Điện 1 hiện có 72 học sinh đang học. Thời gian qua, cơ sở vật chất của trường đã bị xuống cấp, trường thiếu 2 phòng học, thiếu 4 nhà vệ sinh và nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn phát biểu cảm ơn nhà tài trợ.

Để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho điểm trường Mầm non bản Xuân Sơn đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh, Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam đã hỗ trợ số tiền trị giá 495 triệu đồng để xây mới 2 phòng học, 2 nhà vệ sinh.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá nhấn mạnh: Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023, khởi công xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường mầm non khu Đe thuộc Trường mầm non Trung Tiến (xã Trung Tiến), và điểm trường Mầm non Xuân Sơn, thuộc trường Mầm non Sơn Điện 1 (xã Sơn Điện), đây là hai điểm trường nằm ở vùng cao, khó khăn của huyện Quan Sơn. Công trình hoàn thành sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất trường, lớp học. Qua đó, giúp giáo viên và học sinh địa phương có được môi trường học tập tốt hơn.

Thông qua chương trình còn nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên thanh niên trong hoạt động chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ huyện đoàn Quan Sơn tích cực chỉ đạo đoàn viên thanh niên tham gia các công trình phần việc cụ thể để công trình xây dựng, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh tại 2 điểm trường sớm đạt tiến độ đã đề ra.

Nguyễn Đạt