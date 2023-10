Thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Hậu Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Sau 12 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM), đến nay huyện Hậu Lộc đã đạt được những kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn khang trang, đời sống người dân ngày càng nâng lên.

Quang cảnh thị trấn Hậu Lộc.

Chiều 11/10, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Hậu Lộc đạt chuẩn NTM năm 2023.

Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hậu Lộc; Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Hậu Lộc trình bày báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM đến năm 2023 của huyện Hậu Lộc.

Sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp, các ngành và ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đến nay Chương trình XDNTM của huyện Hậu Lộc đã đạt được những kết quả nổi bật.

Các thành viên ban chỉ đạo tham dự hội nghị.

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Hậu Lộc đã huy động lồng ghép các nguồn lực. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện, thu hút từ doanh nghiệp thì nguồn vốn đối ứng của địa phương đóng vai trò chủ đạo. Tổng kinh phí đã huy động để thực hiện xây dựng NTM là 12.656,119 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở,... đã tạo nêb diện mạo mới cho khu vực nông thôn, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn trên địa bàn huyện.

Hiện nay, đường trục xã, liên xã với tổng chiều dài 122,7km, đã được nhựa hóa và bê tông hóa đạt chuẩn 122,7km, tỷ lệ đạt chuẩn 100%. Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện được nâng cấp, sửa chữa, nạo vét thường xuyên đảm bảo chủ động trong công tác cung cấp nước phục vụ sản xuất.

Các tuyến đê thường xuyên được kiểm tra, phát quang cây cối nhằm phát hiện các sự cố có thể xảy ra để xử lý ngay giờ đầu; tổ chức giải tỏa các bãi tập kết vật liệu trên đê, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường trên hành lang mái đê đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ.

Toàn huyện hiện có 79 trường học công lập từ mầm non đến THCS thuộc 23 xã, thị trấn. Đến hết năm 2023, có 71/71 trường (đạt 100%) các trường học từ mầm non, tiểu học, THCS và TH&THCS của 22 xã vùng nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất mức độ 1 trở lên.

Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm, đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. 100% xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao đảm bảo theo quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân.

Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện (lúa gạo, chăn nuôi gia cầm, thủy sản, rau thực phẩm...). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao như: Lúa năng suất cao, rau an toàn, gia cầm, bò thịt, ngao...

Quang cảnh hội nghị.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, dân chủ ở cơ sở được phát huy, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự phát triển mạnh. Đội ngũ cán bộ công chức luôn được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận, chuyên môn và thực tiễn, hoạt động tích cực, gần dân, sát dân hơn, đã làm nòng cốt trong quá trình xây dựng NTM.

Theo kết quả đánh giá tự chấm điểm, đến nay huyện Hậu Lộc đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; toàn huyện có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Phú Lộc, Hoa Lộc, Hưng Lộc; 111/132 thôn đạt chuẩn NTM, đạt 84,09%; có 14 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thu nhập của người dân toàn huyện từng bước nâng lên, tính đến hết năm 2023 ước đạt 59,27 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 4,5 lần so với đầu kỳ (năm 2011). Kết quả rà soát cuối tháng 9 năm 2023, số hộ nghèo toàn huyện còn 1.006 hộ hộ (chiếm 2,17%), khu vực nông thôn giảm còn 941 hộ nghèo, đạt 2,18%.

Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hậu Lộc đã bỏ phiếu đồng ý đề nghị cấp trên xét công nhận huyện Hậu Lộc đạt chuẩn NTM năm 2023

Tại hội nghị, 100% thành viên ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hậu Lộc đã bỏ phiếu đồng ý đề nghị cấp trên xét công nhận huyện Hậu Lộc đạt chuẩn NTM năm 2023. Đồng thời bỏ phiếu nhất trí đề nghị công nhận xã Liên Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hậu Lộc khẳng định: Để đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM và thống nhất đề nghị cấp trên công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023 là sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Tuy nhiên, đây mới là bước đầu, để có quyết định chính thức của Trung ương, các thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt các xã, thị trấn, các phòng, ban quan tâm rà soát, củng cố các tiêu chí, kể cả xã đã đạt NTM, NTM nâng cao và tiêu chí của huyện NTM.

Ngọc Huấn