Thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên một số gia đình có nạn nhân bị thương và tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) tại các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thắp hương cho các nạn nhân.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban ATGT tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh...

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hương, thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa).

Tại huyện Hoằng Hóa, đoàn công tác đã đến thăm gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1981, thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng. Tối ngày 13/9/2023 trên đường đi làm ca đêm, chị Nguyễn Thị Hương là công nhân Công ty TNHH giầy Rollsport VN bị xe ô tô đi cùng chiều va chạm dẫn đến tử vong. Gia đình chị có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang ở ngôi nhà cấp bốn, nhà có 3 con nhỏ, cháu nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi, bố mẹ già yếu, gia đình thuộc hộ nghèo của xã.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình chị Đào Thị Xuyến, xã Hoằng Cát (Hoằng Hóa).

Đoàn đến thăm gia đình chị Đào Thị Xuyến, xã Hoằng Cát (Hoằng Hóa) là công nhân Công ty TNHH giầy Aleron có cháu Nguyễn Văn Như, sinh năm 2002, là con đầu chị Xuyến bị TNGT tháng 2/2023 dẫn đến tử vong. Gia đình chị Xuyến thuộc hộ cận nghèo, chồng mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, con thứ 2 mắc bệnh suy tim bẩm sinh.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Phạm Thị Nhuần, xã Tuy Lộc (Hậu Lộc).

Tại huyện Hậu Lộc, đoàn công tác đã đến thăm gia đình nạn nhân Phạm Thị Nhuần, xã Tuy Lộc (Hậu Lộc) là công nhân Công ty TNHH giầy Rollsport VN. Vào tháng 10/2023 trong lúc đang trên đường đi làm về do trời tối, xe chị Nhuần đâm phải lốp xe ô tô chắn cảnh báo trên đoạn đường đang thi công tại Quốc lộ 1A dẫn đến bị ngã chấn thương sọ não, 2 ngày sau thì tử vong. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng làm thợ xây, công việc không ổn định, nhà có 3 con nhỏ, con út mới hơn 2 tuổi.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân tử vong do TNGT. Các vụ TNGT đều mang đến những mất mát, đau thương cho các gia đình nạn nhân và gây ra nhiều hệ lụy với những người thân và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia mong muốn các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các gia đình nạn nhân TNGT sớm ổn định cuộc sống. Gia đình các nạn nhân tuyên truyền cho người thân và bà con lối xóm để mỗi người khi thấy hậu quả TNGT để lại mà ý thức chấp hành pháp luật hơn, biết bảo vệ mình và người thân mỗi khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu TNGT trên địa bàn. Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các tổ chức công đoàn bố trí công việc phù hợp cho các thành viên gia đình nạn nhân có nguyện vọng vào làm việc tại các công ty trên địa bàn, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2023, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức thăm hỏi động viên 10 gia đình nạn nhân bị tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh; Ban ATGT tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 60 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau vì TNGT để các gia đình ổn định đời sống tinh thần, từng bước vươn lên.

Lê Hợi