Tham gia góp ý về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sáng 20-6, tiếp tục Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cùng với các Đoàn ĐBQH Kon Tum, Tiền Giang đã thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tham gia góp ý, các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời cho rằng, việc xây dựng Luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; giảm chi ngân sách nhà nước; cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các ĐBQH cũng đã góp ý, bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo luật được xây dựng chặt chẽ và sát thực tiễn để thuận lợi trong quá trình thực hiện khi luật ban hành, có hiệu lực. Trong đó, đề nghị cần điều chỉnh cho phù hợp, thống nhất về tên gọi, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm việc quan tâm hỗ trợ, chi trả cho lực lượng này nếu được kiện toàn thống nhất như dự thảo Luật. Đặc biệt, đối với địa phương không thể tự cân đối ngân sách, cần làm rõ thêm nguồn kinh phí chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để có thể thu hút họ tham gia và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cần quy định cụ thể đối với những người đang là dân quân tự vệ, người đã được sắp xếp vào lực lượng dự bị động viên để tránh chồng chéo trong việc huy động, sử dụng lực lượng, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng này.

Đề nghị cần quy định độ tuổi tối đa của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm đảm bảo đủ sức khỏe để thực thi nhiệm vụ; đề nghị bổ sung quy định các trường hợp được ưu tiên xem xét tuyển chọn, bố trí vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dự thảo Luật cần quy định đầy đủ, rõ ràng, đồng bộ, thống nhất về quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các cơ quan, tổ chức, các lực lượng có liên quan ở địa bàn cơ sở…

Quốc Hương