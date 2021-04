Quý 1-2021 thị xã Bỉm Sơn có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2021.

Các đại biểu dự hội nghị

Quý 1-2021 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã đạt nhiều kết quả tích cực; các cấp, ngành trong hệ thống chính trị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 03 của Thị ủy “về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021”; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát được chú trọng; Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn trao giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” giai đoạn 2016-2020

Kinh tế thị xã tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất địa bàn tăng khá, ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 23,8% kế hoạch năm, bằng 116,1% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng bằng 116,3% so với cùng kỳ, thương mại - dịch vụ bằng 116,2%, nông - lâm nghiệp - thủy sản bằng 102,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 46,617 tỷ đồng, đạt 12% so với kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ, thu Ngân sách địa phương ước đạt 106,486 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường được đẩy mạnh; hoạt động văn hóa - xã hội được thực hiện khá hiệu quả. Thị xã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện kịp thời.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 2-2021, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thị xã đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nhân dịp này Ban Thường vụ Thị ủy đã tặng Giấy khen cho 2 tổ chức Đảng trực thuộc Thị ủy, 16 Chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm (2016-2020) và 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020).

Nguyễn Tới