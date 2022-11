Quán triệt, triển khai Nghị định số 59 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Chiều 1-11, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 của tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh. Tại điểm cầu công an các huyện, thị xã, thành phố có các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt, triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định gồm 6 chương, 41 điều, quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị định cũng quy định về đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử; việc phân loại mức độ tài khoản định danh điện tử; sử dụng tài khoản định danh điện tử; thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử…

Các đại biểu cũng được nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và triển khai Nghị định số 13 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Theo báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đến nay nhận thức của cấp ủy, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn. Các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã đã tăng cường công khai, minh bạch về các thủ tục hành chính và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được sở, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Trong đó, nhiều dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mong đợi của người dân; việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án 06.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì thực hiện Đề án 06, tạo sức lan tỏa, tham gia của cả hệ thống chính trị đến toàn bộ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và phải có sự ủng hộ của Nhân dân.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai, thực hiện Đề án 06; đảm bảo nguồn nhân lực tại 4 cấp công an, nhất là cấp xã đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06.

