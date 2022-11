Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra trưng bày các gian hàng kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa 2022

Chiều 4-11, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị trưng bày các gian hàng cho Hội nghị kết nối cung cầu, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thăm, kiểm tra gian hàng tham gia hội nghị.

Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2022 diễn ra từ ngày 5 đến 8-11 tại Trung tâm Triển lãm, Hội chợ, Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian này sẽ diễn ra các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Hội nghị kết nối cung - cầu lần này thu hút 102 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia, với 150 gian hàng. Trong đó có 91 đơn vị, với 132 gian hàng trong tỉnh; các tỉnh bạn có 11 đơn vị, với 18 gian hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên thăm, kiểm tra gian hàng của huyện Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã đi thăm, kiểm tra gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và các đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn thăm, kiểm tra gian hàng của huyện Thường Xuân.

Các gian hàng bố trí, sắp xếp, trưng bày khoa học, sản phẩm nông sản, thực phẩm phong phú về chủng loại và có chất lượng tốt, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP, thể hiện được đặc trưng vùng miền của mỗi địa phương.

Sản phẩm trưng bày tại gian hàng của huyện Thọ Xuân phong phú, đa dạng về chủng loại.

Qua các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu lần này đã chứng tỏ các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, HTX đã chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, mẫu mã, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu.

Các gian hàng bố trí, sắp xếp, trưng bày khoa học, sản phẩm nông sản, thực phẩm phong phú về chủng loại và có chất lượng tốt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ động nguồn cung sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đến tham quan, mua sắm của người dân trong thời gian diễn ra hội nghị.

Nhiều sản phẩm tham gia trưng bày đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để hội nghị diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành viên Ban Tổ chức, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tham gia hội chợ thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của đơn vị cũng như hoạt động tham quan, mua sắm của Nhân dân.

Hương Thơm