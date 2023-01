Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Thọ Xuân

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, chiều 6-1 đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Thị Lý ở thôn Long Thịnh, xã Thuận Minh (Thọ Xuân).

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng các thành viên đoàn công tác dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Xuân.

Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng các thành viên đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho người cao tuổi ở xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân là các cụ: Nguyễn Thị Lý (thôn Long Thịnh), cụ Lê Thị Điền (thôn 12) tròn 100 tuổi và thăm, tặng quà thương binh Trần Văn Khánh (thôn 3, xã Thuận Minh)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Điền ở thôn 12 xã Thuận Minh (Thọ Xuân) tròn 100 tuổi.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, chúc tết thương binh Trần Văn Khánh ở thôn 3, xã Thuận Minh (Thọ Xuân).

Tại các hộ đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực vượt lên trong cuộc sống; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đóng góp của các gia đình chính sách cho quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tặng quà và chúc tết tại Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải và đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 923, Cảng Hàng không Thọ Xuân và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng, Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân.

Làm việc với lãnh đạo huyện Thọ Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí đề nghị huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức cho Nhân dân đón Xuân, vui Tết theo tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai tổ chức tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp đảm bảo diện tích và khung thời vụ. Sau tết, các cơ quan, đơn vị của huyện bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu trong năm 2023.

