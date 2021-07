Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập phường Điện Biên (3-7-1981 – 3-7-2021)

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới

Cách đây tròn 40 năm, ngày 3-7-1981 phường Điện Biên được thành lập. Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, với trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực kiên cường cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, liên tục phát triển và đạt nhiều thành tựu to lớn.

Phường Điện Biên đón nhận danh hiệu “Phường kiểu mẫu”. Ảnh: Tố Phương

Trong lịch sử hình thành và phát triển, Điện Biên đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau như khu phố 4, khu phố 2, tiểu khu Điện Biên. Ngày 3-7-1981, theo Quyết định số 511-QĐ/UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa, cấp hành chính tiểu khu trong thị xã Thanh Hóa đều chuyển thành phường. Tiểu khu Điện Biên chuyển thành đơn vị hành chính cấp phường và là một trong những phường trung tâm của thị xã Thanh Hóa. Lịch sử ra đời, đấu tranh, xây dựng và phát triển của phường Điện Biên luôn gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của thành phố, của tỉnh và của cả nước. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, phường Điện Biên đã có những đóng góp xứng đáng về sức người, sức của cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Điện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đưa địa phương phát triển về mọi mặt. Giai đoạn 1995-2010, trên địa bàn phường đã hình thành nhiều tuyến phố kinh doanh lớn như Lê Hoàn, Trần Phú, Hàng Đồng... số hộ kinh doanh, buôn bán phát triển mạnh, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Cũng từ đó, số hộ khá và giàu trên địa bàn phường tăng nhanh, số hộ nghèo, cận nghèo giảm xuống. Công tác đầu tư xây dựng được quan tâm, nhiều khu chung cư, khu tập thể cũ được thay thế bằng các khu nhà ở mới, Khách sạn Sao Mai, Quảng trường Lam Sơn. Trụ sở làm việc của phường được xây dựng khang trang; chợ Điện Biên, trung tâm thương mại lần lượt được hình thành... Những công trình này đến nay vẫn là nền tảng hạ tầng vô cùng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của phường và thành phố.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ phường Điện Biên đã trải qua 11 kỳ đại hội. Qua mỗi kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, phường Điện Biên đã phát triển nhanh, mạnh và toàn diện hơn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010–2015, trong 5 năm, phường Điện Biên đã thu ngân sách đạt 43,7 tỷ đồng, đạt 262% dự toán thành phố giao và 172% so với nghị quyết HĐND phường đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh và thành phố được thực hiện tốt, nhiều công trình mới được xây dựng với kiến trúc hiện đại như Nhà hát Lam Sơn, Khuôn viên Hồ Thành, Thư viện tỉnh cùng hàng loạt các cơ quan, công sở lớn lần lượt hình thành, tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị cho phường. Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật với 4/4 trường đều đứng trong tốp đầu của thành phố về chất lượng dạy và học. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội bảo đảm. Năm 2014, Điện Biên là phường đầu tiên được Chủ tịch UBND thành phố công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Bước sang nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, phường Điện Biên đã bứt phá vươn lên, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh về nhiều mặt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường trong 5 năm đạt 178,085 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư đạt 11.500 tỷ đồng; giá trị ngành dịch vụ - thương mại năm 2020 đạt 45,883 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 115 triệu đồng. Điện Biên là một trong 2 phường đầu tiên của thành phố xóa hết hộ nghèo, hộ cận nghèo và là “phường kiểu mẫu” đầu tiên của cả tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và đảng viên. Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới; công tác điều hành của UBND phường có tính khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chuyển biến tích cực. Đặc biệt, năm 2020 mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng đảng ủy, UBND phường đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế hiệu quả.

Với những kết quả đạt được, năm 2007 phường Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2008 và 2014 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngày 7-6-2021, phường Điện Biên được Chủ tịch nước ký Quyết định số 908/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Phường Điện Biên cũng nhiều năm liên tục được Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cùng nhiều bằng khen và danh hiệu “Phường kiểu mẫu”... Đây là những phần thưởng cao quý, khẳng định tầm vóc, sự trưởng thành vượt bậc của phường trong suốt 40 năm qua.

Với vị thế và tiềm lực sẵn có, phường Điện Biên hội tụ đủ các điều kiện để xây dựng phường phát triển văn minh, hiện đại. Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Biên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành nghị quyết với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. Mục tiêu này là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phường.

Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ phường Điện Biên đã xác định chương trình trọng tâm, khâu đột phá cùng 20 chỉ tiêu chủ yếu với nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là: Huy động nội lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, khuyến khích các hộ kinh doanh có điều kiện chuyển thành doanh nghiệp. Chủ động kêu gọi đầu tư và đề nghị thành phố hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho phường đáp ứng các tiêu chí xây dựng đơn vị Anh hùng... Huy động mọi nguồn lực chỉnh trang cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và hiện đại; nâng cấp hệ thống đường giao thông, vỉa hè, điện, cây xanh, trường học với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn của thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, triển khai hiệu quả chủ đề “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Đề cao trách nhiệm tập thể, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên “gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân”. Xây dựng phường dẫn đầu thành phố về cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể củng cố vững chắc sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển vững chắc của phường Điện Biên trong suốt chiều dài lịch sử. Đó là tiền đề, là điểm tựa để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong phường tự tin, vững vàng bước tiếp trên con đường xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Lê Đình Mão

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Điện Biên