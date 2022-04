Ông Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn: Sầm Sơn hội tụ thế và lực cho phát triển!

Với lịch sử khai thác và phát triển du lịch hơn 1 thế kỷ và đặc biệt là sau 5 năm thành lập thành phố, Sầm Sơn đã và đang được chắp đôi cánh của “thế” và “lực” mới, để kiến tạo nên diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh và giàu bản sắc.

Quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Ảnh: Phạm Nam

Vậy, thành quả Sầm Sơn đạt được dựa trên những nhân tố quyết định nào và định hướng phát triển của thành phố trong tương lai là gì? Đây cũng là nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa Báo Thanh Hóa với ông Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, nhân kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022.

Kiến tạo đô thị hiện đại và giàu bản sắc

Phóng viên: Có thể nói, sau 5 năm thành lập thành phố, Sầm Sơn đã và đang có được bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Vậy thưa ông, điều này phải chăng sẽ là tiền đề căn bản để tạo nên thế và lực mới, nhằm thúc đẩy thành phố hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai?

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn: Sau 5 năm thành lập thành phố (năm 2017) Sầm Sơn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, sở, ngành cấp tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; TP Sầm Sơn đã vượt lên chính mình với diện mạo mới: Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nhiều dự án lớn được triển khai; đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn đoàn kết, quyết tâm cao trong ý chí và hành động; người dân và cộng đồng doanh nghiệp luôn chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, có trách nhiệm với sự phát triển của thành phố.

Trong giai đoạn 2016–2020, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, năng lực và quy mô sản xuất ngày càng lớn mạnh. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,8%; tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 15.885 tỷ đồng, gấp 2,71 lần năm 2015; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 57,72 triệu đồng, gấp 1,6 lần năm 2015. Các ngành dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, tốc độ tăng bình quân ước đạt 17,4%, giá trị sản xuất ước đạt 35.412 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao, giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân hằng năm đạt 26,7%, giá trị sản xuất ước đạt 10.639 tỷ đồng (gấp 4,89 lần giai đoạn 2011–2015)... Năm 2021, mặc dù chịu tác động tiêu cực do đại dịch COVID 19, song tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) của thành phố tăng 18% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 717,965 tỷ đồng, bằng 149% dự toán tỉnh giao...

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, công tác gia đình được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho Nhân dân. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, chất lượng được nâng lên. làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội đi vào thực chất; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,22%/năm. Quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền thành phố, phường, xã được nâng lên...

Phóng viên: Diện mạo đô thị Sầm Sơn ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc như chúng ta đang được chứng kiến hiện nay, phải chăng là thành quả từ sự định hướng và mục tiêu kiến tạo đô thị của đảng bộ, chính quyền thành phố những năm qua, thưa ông?

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn: Một điểm sáng trong sự phát triển của thành phố thời gian qua là việc kiến tạo diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và có sắc thái riêng. Theo đó, việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Thành phố đã hoàn thành và được phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung đến năm 2040, là động lực để thành phố thu hút đầu tư. Ngoài ra, thành phố đã tiến hành quy hoạch 8 phân khu và tạo điều kiện để các nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số dự án để triển khai, như các dự án của Tập đoàn Sungroup, Đông Á, FLC, HUD4... Có thể nói, với kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại, hình thành trục liên đô thị TP Thanh Hóa – TP Sầm Sơn; tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 83,45%; nhiều tổ hợp khách sạn, hệ thống giao thông, điện chiếu sáng được đầu tư xây dựng, nâng cấp... tất cả đã và đang tạo nên một “làn gió mới” trong kiến tạo diện mạo đô thị du lịch biển Sầm Sơn hiện nay.

Phóng viên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vậy xin ông cho biết, những mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 07 sẽ góp phần định hình diện mạo và vị thế của Sầm Sơn trong tương lai ra sao?

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn: Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu đến năm 2030 xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; tầm nhìn đến năm 2045, Sầm Sơn là đô thị du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước; kết nối chặt chẽ với TP Thanh Hóa về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ. Tạo nền tảng cơ bản và vững chắc để Sầm Sơn vươn lên trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.

Du lịch – mũi nhọn phát triển

Phóng viên: Không thể phủ nhận những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra suốt 2 năm qua; song cũng cần nhấn mạnh rằng, trong lịch sử khai thác suốt 115 năm, chưa khi nào du lịch Sầm Sơn lại hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho phát triển như hiện nay. Vậy xin ông cho biết “chìa khóa” cho những thành tựu mà du lịch Sầm Sơn đạt được là gì?

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn: Trong nhiều năm trở lại đây, Sầm Sơn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện tối đa của tỉnh; cùng với đó là sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, sự đổi mới trong nhận thức, tư duy và các cơ chế, giải pháp phù hợp là cơ sở quan trọng để du lịch khẳng định được vai trò của ngành kinh tế mũi nhọn, đã và đang đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Đặc biệt, Sầm Sơn đang trở thành tâm điểm thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, với sự xuất hiện của nhiều tập đoàn có tiềm lực, như: SunGroup, FLC, Văn Phú, Đông Á... Ngoài ra, thành phố đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch... Từ những cách làm và sự quyết tâm đó, giai đoạn 2016–2020, thành phố đón được 22,53 triệu lượt khách, tăng bình quân hằng năm 8,9%; doanh thu đạt 19.212 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 19,4%/năm (chiếm trên 50% tổng lượt khách và doanh thu du lịch của tỉnh). Đặc biệt, năm 2017, Sầm Sơn được vinh danh là 1 trong 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam.

Phóng viên: Ngày nay, khi du lịch ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế quan trọng trên thang bậc phát triển, thì càng cần có chiến lược và tầm nhìn phù hợp. Điều này thiết nghĩ, càng đúng với Sầm Sơn - thành phố du lịch trẻ đầy sức sống và giàu tiềm năng - phải vậy không thưa ông?

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn: Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định: Sầm Sơn sẽ là đô thị du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước; kết nối chặt chẽ với TP Thanh Hóa về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, bên cạnh sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù; Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp đã nêu trong nghị quyết, xem đây là “chìa khóa” mở ra cánh cửa phát triển mới cho Sầm Sơn – với vị thế của một đô thị du lịch đẳng cấp hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lê Dung (thực hiện)