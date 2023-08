“Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại tổ dân phố 8, phường Lam Sơn

Tối 10-8, Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự (ANTT) phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2023 và diễn đàn Công an “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại tổ dân phố 8. Đây là đơn vị được Thường trực Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo ANTT phường chọn làm điểm tổ chức Ngày hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 8 đã cùng ôn lại truyền thống “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phường; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của tổ dân phố 8.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 8 tại ngày hội.

Theo báo cáo, năm 2023 phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của tổ dân phố 8 tiếp tục được duy trì và lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Nhiều mô hình tự quản về ANTT được xây dựng và nhân rộng, với cách làm sáng tạo, sát với tình hình thực tế ở khu phố.

Tiêu biểu như các mô hình: “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù, đặc xá”, “Camera giám sát an ninh thông minh phường Lam Sơn”, “Ứng dụng mạng Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC“và”Điểm chữa cháy công cộng”, “Hội Cựu chiến binh tham gia công tác cứu nạn cứu hộ và hướng dẫn trật tự ATGT, đảm bảo ANTT tại cổng trường Hoàng Hoa Thám”, “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”.

Đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 8 đọc diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" và kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của tổ dân phố 8.

Bên cạnh đó, tổ dân phố 8 đã vận động 40 hộ gia đình có camera hướng ra vị trí công cộng tham gia mô hình “Camera giám sát ANTT”. Tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết xây dựng khu dân cư an toàn và làm nhiều việc tốt về ANTT.

Việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn khu phố, không để xảy ra khiếu kiện, trọng án. Nhờ vậy, tổ dân phố 8 được UBND phường Lam Sơn công nhận là khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Trưởng Công an phường Lam Sơn báo cáo tình hình, kết quả công tác tham mưu bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tham mưu bảo đảm ANTT của Công an phường Lam Sơn nêu rõ: Trong 7 tháng năm 2023, tình hình ANTT trên địa bàn phường cơ bản ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi. Tuy nhiên, trên địa bàn phường vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do còn một số cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC, nhất là các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT; tình hình vi phạm về trật tự công cộng, trật tự ATGT vẫn xảy ra nhiều; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, trật tự ATGT của người dân còn hạn chế.

Đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tại Ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố 8 đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT; tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an phường Lam Sơn.

Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 8.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã tặng Giấy khen cho Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 8; Chủ tịch UBND phường Lam Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Trần Thanh