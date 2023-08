“Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại tổ dân phố 11 (phường Lam Sơn)

Tối 11-8, Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự (ANTT) phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ) năm 2023 và diễn đàn Công an “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại tổ dân phố 11.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 11 cùng ôn lại truyền thống “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ"; đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 11 tại ngày hội.

Theo báo cáo của Ban liên cán tổ dân phố 11, năm 2023 phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tiếp tục được duy trì và lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Để có được kết quả ấy, Ban cán sự tổ dân phố đã phối hợp Công an phường Lam Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời vận động 100% hộ gia đình ký cam kết xây dựng khu dân cư an toàn và làm nhiều việc tốt về ANTT.

Đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 11 đọc diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Nhờ cách làm này, ý thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm của các tầng lớp Nhân dân đã được nâng lên. Từ đó, nhiều mô hình tự quản về ANTT có sự tham gia của đông đảo Nhân dân được xây dựng và nhân rộng, sát với tình hình thực tế của tổ dân phố. Trong đó, có thể kể đến các mô hình: “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù, đặc xá”, “Camera giám sát an ninh thông minh phường Lam Sơn”, “Ứng dụng mạng Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy“và”Điểm chữa cháy công cộng".

Tiết mục văn nghệ của cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 11 tại ngày hội.

Thông qua các mô hình tự quản về ANTT đã góp phần phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp ở tổ dân phố. Đây là cơ sở vững chắc để tình hình ANTT trên địa bàn phường Lam Sơn được giữ vững ổn định, không xảy ra khiếu kiện, trọng án.

Trưởng Công an phường Lam Sơn báo cáo tình hình, kết quả công tác tham mưu bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Tiếp đến, Công an phường Lam Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Theo đó, trong 7 tháng năm 2023, trên địa bàn phường xảy ra 23 vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự an toàn xã hội, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2022; xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn phường Lam Sơn cơ bản ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi.

Cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 11 dự ngày hội.

Tại Ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT; tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an phường Lam Sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa và Chủ tịch UBND phường Lam Sơn đã tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Trần Thanh