Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Chiều 10-1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến từ nhiều điểm cầu Bộ Công an đến công an các địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện.

Theo thống kê, cả nước hiện có 1.182.722 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Trong đó, có 220.924 cơ sở do cơ quan Công an quản lý (trong đó 87.602 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ); 961.798 cơ sở do Chủ tịch UBND cấp xã quản lý, chiếm 81,32% tổng số cơ sở. Về phân loại cơ sở theo lĩnh vực có 486.118 cơ sở thuộc lĩnh vực nhà ở, văn phòng đa năng; 52.629 cơ sở thuộc lĩnh vực giáo dục; 28.908 cơ sở thuộc lĩnh vực y tế; 145.918 cơ sở thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; 179.016 cơ sở thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ…

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo kế hoạch, trong đó có nhiều địa phương hoàn thành trước thời hạn (ngày 15-12-2022) và kiểm tra trên 100% số lượt cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện 306.708 thiếu sót, vi phạm về PCCC và CNCH, xử phạt 40.238 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 323 tỷ 575 triệu đồng. Tồn tại vi phạm chủ yếu tập trung tại các đối tượng là cơ sở, hạ tầng kỹ thuật của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp đã đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian dài, khu dân cư, làng nghề hiện hữu; cơ sở xây dựng không phép, trái phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ rừng, đê, lưới điện, đất xen kẹt…

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới”. Mục tiêu đối với công tác PCCC và CNCH là phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CHCN.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chia sẻ thêm những cách làm hay và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trong thời gian tới đối với công tác PCCC và CNCH.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ một số kết quả nổi bật đạt được trong công tác PCCC và CNCH. Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế, đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cần tiếp tục phối hợp với lực lượng công an các cấp tập trung làm tốt công tác hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh lập hồ sơ cải tạo đảm bảo các yêu cầu về an toàn theo quy định. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về PCCC và CNCH.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Công tác PCCC và CHCN phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy là giảm công tác chữa cháy với phương châm “Từng nhà an toàn, từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã, phường, thị trấn an toàn”. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm "Lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân”...

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vì những thành tích đạt được trong công tác PCCC và CNCH thời gian qua.

Thu Thủy