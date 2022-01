Năm 2022 huyện Triệu Sơn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Ngày 12-1, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 với mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, với phương châm “Triệu Sơn bứt phá đi lên”.

Năm 2022 được huyện xác định là “Năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội” với phương châm hành động: Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả.

Theo đó, huyện tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tập trung thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển đô thị xanh, thân thiện, phấn đấu tỷ lệ đô thị hoá năm 2022 đạt 12,5%; thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; toàn huyện tích tụ, tập trung được 360 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi 611 ha đất sang trồng cây khác, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng trở lên. Triển khai thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Toàn huyện phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 32 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 2 xã đạt tiêu chí ATTP và 6 xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao.

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các phòng, cơ quan, đơn vị các cấp, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định an toàn cho phát triển KT-XH. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

Thùy Dung