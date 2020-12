Năm 2020, Hậu Lộc có 18 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

Trong 2 ngày 22 và 23-12, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, quyết nghị nhiều nội dung quan trong cho năm 2021.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các báo cáo quan trọng khác. Nghe báo cáo thẩm tra của Ban HĐND huyện, xem xét các Tờ trình và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lường Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hậu Lộc khai mạc kỳ họp.

Năm 2020 dù gặp nhiêu khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đúng hướng của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hậu Lộc vẫn có 18 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,1%; tổng giá trị sản xuất đạt 9.585 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch và tăng 12,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,8 triệu đồng, bằng 97,4% kế hoạch và tăng 8,4% so với năm 2019.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn huyện đạt 388 tiêu chí NTM, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2019. Có 13 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 53 thôn đạt chuẩn NTM, 1 thôn NTM kiểu mẫu.

Công tác văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, toàn huyện đề ra mục tiêu nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện 2 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với phương châm đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Anh