Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), chiều 19-6, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đại diện, thường trú tại Thanh Hóa và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Đỗ Minh Tuấn, Trịnh Tuấn Sinh chủ trì buổi gặp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các nhà báo dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin những kết quả đạt được của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 và những định hướng lớn của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí và các nhà báo dự buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vui mừng thông tin tới các nhà báo những kết quả nổi bật của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh ta tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 7%, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ… Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là tỉnh thứ 4 cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 cả nước; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) xếp thứ 5 cả nước, tăng 19 bậc so với năm 2021; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 10 cả nước, tăng 4 bậc.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực… Chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được có sự đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Trên hành trình phát triển của tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa cũng như các cơ quan báo chí của tỉnh.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhà báo Cao Ngọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đại diện các cơ quan báo chí - xuất bản và các nhà báo cũng thể hiện niềm tin tưởng với truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết thống nhất và sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt trong điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Thanh Hóa sẽ có những bước phát triển mới, mạnh mẽ và vững chắc trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới các nhà báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí và các nhà báo dự buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới các nhà báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời chia sẻ với các cơ quan báo chí về những khó khăn thách thức cũng như những nỗ lực vượt khó, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thời gian qua để Thanh Hóa phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò báo chí cách mạng Việt Nam, tập trung tuyên truyền về truyền thống văn hóa lịch sử, cách mạng hào hùng của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh và khát vọng vươn lên của người dân Thanh Hóa để đóng góp vào sự phát triển, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

