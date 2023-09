Khởi công Dự án tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hóa Quỳ

“UBND huyện Như Xuân tập trung chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng; tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động” - là chỉ đạo của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tại Lễ khởi công Dự án tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hóa Quỳ.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Sáng 6-9, UBND huyện Như Xuân tổ chức khởi công Dự án tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hóa Quỳ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Đức Đồng báo cáo quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Dự án gồm có 2 tuyến: tuyến nhánh và tuyến chính với tổng chiều dài 2,9 km. Trong đó, tuyến chính dài 2,62 km có điểm đầu Km 0+0,00 giao với đường tỉnh 520B tại Km3+028, điểm cuối Km2+629 giao với đường tỉnh 520B tại Km 0+215; tuyến nhánh dài 0,28 km, có điểm đầu Km 0+0,00 giao với tuyến chính tại Km1+843, điểm cuối Km0+28 giao với đường tỉnh 520B tại Km 1+008.

Tuyến đường có kết cấu đường láng nhựa với chiều rộng nền đường 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m; hệ thống nút giao, công trình thoát nước, an toàn giao thông đồng bộ. Đặc biệt, trên tuyến có 3 công trình cầu gồm: cầu Máng, cầu Tân Thành, thuộc loại cầu 1 nhịp 21 m; cầu Sông Quyền, 4 nhịp 24 m, bề rộng các cầu 10m. Đây là các công trình góp phần cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng huyện Như Xuân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng không gian phát triển kinh tế, đặc biệt nhằm giải quyết triệt để những khó khăn của Nhân dân trong nhiều năm qua khi phải di chuyển qua sông Quyền vào mùa mưa bão.

Ông Lê Thế Giang, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng VACIC thay mặt liên danh nhà thầu phát biểu cam kết thi công dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Dự án có tổng mức đầu 71 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 66 tỷ đồng và ngân sách huyện 5 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu thi công là Liên danh Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cầu đường và Công ty CP xây dựng VACIC. Thời gian thi công dự án trong 24 tháng.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo huyện Như Xuân đã quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các công việc cần thiết cho dự án đủ điều kiện khởi công.

Theo tiến độ, các dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2025, do đó, để đạt được mục tiêu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu UBND huyện Như Xuân tập trung chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng; tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền xã Hóa Quỳ có tuyến đường đi qua cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ. Ngoài ra, rà soát các mỏ vật liệu trên địa bàn, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời cho dự án.

Bản đồ hướng tuyến Dự án tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hóa Quỳ.

Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm; cải tiến phương pháp làm việc, huy động trang thiết bị và công nghệ hiện đại tham gia thi công xây dựng, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã đề ra.

Bên cạnh đó, huyện Như Xuân cần bố trí phần kế hoạch vốn của huyện tham gia dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết.

Tiếp đó, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ, khởi công Dự án tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hóa Quỳ.

Phan Nga