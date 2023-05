Khai mạc Tuần văn hoá TP Thanh Hoá - TP Hội An năm 2023

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày kết nghĩa giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An, tối 27-4, tại Công viên Hội An, Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2023.

Tiết mục trống hội khai mạc Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2023.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa; lãnh đạo TP Thanh Hóa qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương trong tỉnh.

Về phía TP Hội An có đồng chí Lê Chơi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hội An; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể thuộc TP Hội An.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa đọc diễn văn khai mạc.

Diễn văn khai mạc do đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trình bày đã khẳng định tình cảm son sắt, thủy chung, cùng những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ kết nghĩa đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố Thanh Hóa - Hội An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa, khẳng định: 62 năm qua, kể từ khi kết nghĩa, dù trong khói lửa chiến tranh hay trong hoà bình, giữa bộn bề công việc dựng xây quê hương, đất nước, nghĩa tình đặc biệt Thanh Hóa - Hội An luôn được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai thành phố dày công vun đắp. Tình cảm son sắt, thủy chung Thanh Hóa - Hội An mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai thành phố, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của mỗi thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, hàng năm, TP Thanh Hoá và TP Hội An thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, những công trình mang tên Thanh Hóa trên đất Hội An và những công trình mang tên Hội An trên đất Thanh Hóa đã được hai thành phố đầu tư xây dựng là dấu ấn văn hóa của mỗi thành phố.

Tiết mục múa Xuân Phả.

Cụ thể, giữa lòng TP Thanh Hóa là Công viên Hội An, với phiên bản chùa Cầu, dãy phố cổ Hội An, trụ phù điêu của làng gốm Thanh Hà. Hay ở TP Hội An là các công trình Thư viện Thanh Hóa, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Trường Mẫu giáo Tân An, Văn bia tại Nghĩa trang Liệt sĩ tại TP Hội An. Những công trình trên trở thành biểu tượng sinh động cho tình cảm đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai thành phố.

TP Hội An là Di sản văn hóa thế giới, là một trong mười điểm đến hấp dẫn của thế giới, với chiều sâu văn hóa đa tầng, đa sắc, hấp dẫn. Bởi vậy, “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - Thành phố Hội An” là một sự kiện đặc sắc, góp phần làm cho giá trị văn hóa của Hội An lan tỏa đến với Nhân dân TP Thanh Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Tiết mục hát Bài chòi của TP Hội An.

Sau diễn văn khai mạc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa là chương trình nghệ thuật mang những nét văn hóa đặc trưng của TP Thanh Hóa - TP Hội An. Tiêu biểu như: Tiết mục ca cảnh Hò sông Mã, Bài Chòi, múa Xuân Phả, hát múa về Hội An, múa “Pôồn Pôông”. Các tiết mục văn nghệ giàu tính nghệ thuật và đặc sắc về văn hóa của hai thành phố Thanh Hóa - Hội An đã thu hút sự quan tâm của du khách, cũng như đông đảo Nhân dân. Khép lại chương trình nghệ thuật là màn hát múa “Thanh Hóa - Hội An nghĩa nặng tình sâu” với sự tham gia của các diễn viên đến từ hai thành phố.

Tiết mục ca cảnh Hò Sông Mã.

Trong khuôn khổ của lễ khai mạc “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An”, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo hai thành phố Thanh Hóa - Hội An đã tham gia thả hoa đăng tại Chùa Cầu, tham quan các khu trưng bày tranh, ảnh, hiện vật về TP Thanh Hóa - TP Hội An trong Công viên Hội An.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo hai thành phố Thanh Hóa - Hội An thả hoa đăng tại Chùa Cầu....

... và tham quan các gian hàng trưng bày tại Công viên Hội An.

“Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2023 diễn ra từ ngày 26-4 đến 3-5-2023 với nhiều hoạt động văn hóa mang đặc trưng của hai thành phố, như: Chương trình biểu diễn các bài hát, múa, khiêu vũ theo dòng nhạc trẻ, với chủ đề “Sức sống xanh”; trình diễn áo dài và trang phục dân tộc xứ Thanh trên nền nhạc các bài hát mới về Thanh Hóa - Hội An, với chủ đề “Duyên dáng phụ nữ Việt Nam”; các hoạt động văn nghệ dân gian như ca trù, chầu văn, hát xẩm với chủ đề “Hương sắc xứ Thanh”; biểu diễn dân ca, dân vũ, áo dài với chủ đề “Hướng về nguồn cội”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng; trình chiếu clip về các hoạt động văn hóa trong những ngày diễn ra sự kiện, với chủ đề “Nhịp điệu trẻ - Hướng tới tương lai”.

Đông đảo Nhân dân đến dự lễ khai mạc.

Ngoài ra, “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2023 còn tổ chức chương trình triển lãm ảnh và hiện vật về văn hóa Đông Sơn; nghĩa tình Thanh Hóa - Quảng Nam, TP Thanh Hóa - TP Hội An; chương trình quảng bá, giới thiệu về du lịch TP Thanh Hóa...

Trần Thanh