Huyện Vĩnh Lộc đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 20-12, HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND huyện và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực; có 24/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,81%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,9 triệu đồng, tăng 14,03% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.899 tỷ đồng, vượt 0,7% kế hoạch, tăng 4,59% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Xã Vĩnh Hùng đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; nâng tổng số trên toàn huyện có 4 xã đạt xã NTM nâng cao, 23 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Năm 2022, có thêm 5 sản phẩm OCOP đánh giá xếp hạng 3 sao, vượt 25% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 15 sản phẩm được xếp loại 3 sao trở lên.

Đồng chí Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội và cho các đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Đã hoàn thành và tổ chức thành công Lễ công bố Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc; Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bồng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Hoạt động của HĐND huyện Vĩnh Lộc thực hiện bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra; phương thức lãnh đạo và hình thức hoạt động có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các đơn vị liên quan, qua đó tạo được sự kết nối chặt chẽ; kịp thời nắm bắt tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri và Nhân dân. Công tác giám sát ngày càng nâng cao chất lượng; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

Năm 2023, huyện Vĩnh Lộc đề ra mục tiêu tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững trên các lĩnh vực trụ cột: nông nghiệp, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ. Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Lộc đã thảo luận chỉ ra một số mặt hoạt động còn hạn chế, tồn tại; đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 25 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; xem xét, quyết nghị 15 tờ trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Tô Hà