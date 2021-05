Huyện Bá Thước cần tập trung cao độ cho các nhiệm vụ quan trọng trước mắt

Ngày 18-5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bá Thước. Cùng tham gia có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bầu cử thôn Điền Lý, thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư; thôn Thung Tâm, thôn Vèn, xã Ái Thượng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử các địa phương.

Theo đồng chí, công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và các mốc thời gian quy định.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Vèn, xã Ái Thượng.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí tại các điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách cử tri; nắm chắc tình hình an ninh - trật tự ở cơ sở, chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn cho Cuộc bầu cử.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra một số điểm thiếu sót trong công tác bầu cử để các địa phương kịp thời khắc phục.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử của 2 xã Điền Lư, Ái Thượng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã chỉ ra một số điểm còn thiếu sót để các địa phương kịp thời khắc phục.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo huyện Bá Thước. Theo báo cáo của huyện Bá Thước, đến thời điểm này các bước chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đang được huyện triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định. Toàn huyện đã thành lập 155 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 155 tổ bầu cử để bầu 35 đại biểu HĐND huyện và 456 đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở xã Điền Lư

Hiện nay Ủy ban Bầu cử các cấp trong huyện đã niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND và danh sách 77.084 cử tri. Từ ngày 4 đến hết ngày 15-5, Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ 21 xã, thị trấn đã tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

Huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn và các điểm bầu cử để Cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thiết bị đo thân nhiệt tại điểm bầu cử thôn Vèn, xã Ái Thượng.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, quản lý các trường hợp trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố và nước ngoài thực hiện khai báo y tế, chấp hành cách ly y tế theo quy định; đặc biệt là những người về từ vùng dịch. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khi lưu thông trên các phương tiện vận tải hành khách.

Huyện cũng đã tạm dừng các hoạt động hội họp, lễ hội, văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, các dịch vụ kinh doanh không thật sự cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19.

Điển bầu cử tại thôn Thung Tâm, xã Ái Thượng được trang trí đẹp mắt, đảm bảo quy định.

Về thực hiện nhiệm vụ trong 4 tháng đầu năm, huyện Bá Thước cơ bản đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, toàn huyện đã gieo trồng được 8.194 ha cây trồng vụ đông xuân; thực hiện chuyển đổi 366,8 ha cây trồng đông xuân. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 3 xã và 68 thôn, bản đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện đang tập trung chỉ đạo xã Ái Thượng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã Điền Lư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sản xuất công nghiệp của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, với giá trị đạt 96,14 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Nghành dịch vụ mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Toàn huyện đã đón 8.809 lượt khách, bằng 89,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bá Thước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bá Thước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021. Trong đó, công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng quy định. Huyện cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh đoàn công tác làm việc với huyện Bá Thước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng biểu dương sự vào cuộc kịp thời của huyện Bá Thước trong việc kiểm tra, phát hiện một số doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản có hành vi xả thải ra môi trường, gây tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Mã. Cùng với đó, huyện đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại khôi phục sản xuất.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bá Thước dừng các hội nghị không cần thiết để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Đồng chí nhấn mạnh: Để Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Bá Thước thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội của toàn dân, cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban bầu cử huyện cần đánh giá lại từng công việc trong công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử để kịp thời khắc phục, sửa chữa những sai sót. Trọng tâm là rà soát, sửa chữa những sai sót trong danh sách cử tri; chuẩn bị hòm phiếu phụ theo quy định cho một số tổ bầu cử; chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung trang trí điểm bỏ phiếu. Cùng với đó, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để cử tri và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số đi bỏ phiếu đạt 100%.

Huyện Bá Thước đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy trình; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và trưởng các phòng, ban chuyên môn phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Cuộc bầu cử đang đến rất gần, do đó huyện Bá Thước phải tập trung chỉ đạo các ngành chức năng nắm chắc tình hình cơ sở, với tinh thần không được chủ quan, lơ là; làm tốt công tác bảo vệ an toàn cho các ứng cử viên; Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có liên quan đến công tác bầu cử.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Bá Thước cần có phương án xây dựng các tổ bầu cử dự phòng khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt trong ngày diễn ra bầu cử phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, như: Tại các điểm bầu cử phải kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn phù hợp; tránh tụ tập đông người và giữ khoảng cách giữa cử tri với cử tri khi đến bỏ phiếu; tuyệt đối không để tình hình dịch ảnh hưởng đến Cuộc bầu cử.

Trần Thanh