Hội thảo hợp tác cùng phát triển giữa các Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Bắc Trung bộ lần thứ VII năm 2023

Chiều 26-5, tại tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT- TT) tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Hội thảo hợp tác cùng phát triển giữa các Trung tâm CNTT-TT Bắc Trung bộ lần thứ VII, năm 2023. Hội thảo lần này do Trung tâm CNTT-TT Thanh Hóa đăng cai tổ chức với chủ đề “Thách thức bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời kỳ chuyển đổi số (CĐS) và giải pháp ứng phó cho các tỉnh Bắc Trung bộ”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT); Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Quốc gia, Bộ TT&TT; lãnh đạo Sở TT&TT, phòng quản lý CNTT các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Viễn thông, CNTT liên quan.

Ông Nguyễn Văn Tước, Phó Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung tâm CNTT-TT các tỉnh Bắc Trung bộ và một số tỉnh lân cận nhằm tăng cường tình đoàn kết, trao đổi học tập kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức… giúp nâng cao năng lực của các Trung tâm CNTT-TT. Qua đó tạo ra cơ hội hợp tác, chia sẻ nguồn lực và phát triển các dự án CNTT-TT, nâng cao năng lực về CNTT-TT, góp phần đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của ngành TT&TT trong khu vực.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Quốc gia - Bộ TT&TT và đại diện các trung tâm, các doanh nghiệp CNTT chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp triển khai an toàn thông tin mạng trong tiến trình chuyển đổi số, an toàn thông tin cho các ứng dụng chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh…

Đại diện Trung tâm CNTT-TT tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận tại hội thảo.

Đại diện BKAV trình bày tham luận “Đảm bảo an toàn thông tin mạng trong kỷ nguyên số”.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ để thống nhất một số nguyên tắc và các nội dung hợp tác về lĩnh vực CNTT&TT giữa các đơn vị.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ để thống nhất một số nguyên tắc và các nội dung hợp tác về lĩnh vực CNTT-TT giữa các Trung tâm.

Tại hội thảo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT tỉnh Thanh Hóa trao Cờ đăng cai năm 2024 cho đại diện Trung tâm CNTT-TT tỉnh Nghệ An.

Linh Hương