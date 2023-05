Hội nghị “Lắng nghe ý kiến của Công an xã, phường, thị trấn”

Chiều 17-5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị “Lắng nghe ý kiến của Công an xã, phường, thị trấn” theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến điềm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà nêu rõ: Bộ Công an và Công an tỉnh xác định Công an cấp xã là cấp Công an có vai trò hết sức quan trọng, vì vậy, đã và đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, công sức để xây dựng, củng cố, phát triển Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Bước đầu, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an và Công an tỉnh giao. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về tình hình ANTT ngay tại địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của lực lượng Công an cấp xã vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, như: Tình hình ANTT tại một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; đội ngũ cán bộ còn thiếu, yếu, một bộ phận ý thức, trách nhiệm chưa cao; việc bố trí, sắp xếp chưa phù hợp với năng lực, trình độ, điều kiện gia đình; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu công tác...

Hội nghị “Lắng nghe ý kiến của Công an xã, phường, thị trấn” được tổ chức để nắm bắt thêm tình hình, hoạt động của Công an cấp xã, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để có phương án tháo gỡ, giải quyết. Đối với những vấn đề đã có quy định hoặc có đủ căn cứ trả lời thì Công an tỉnh sẽ giải đáp, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ ngay. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa có quy định cụ thể, chưa đủ cơ sở giải đáp thì Công an tỉnh sẽ giao các phòng chức năng nghiên cứu tham mưu, đề xuất chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại hội nghị, công an các xã, phường, thị trấn đã tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá và khẳng định rõ những kết quả, thành tích đạt được của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở; đồng thời chỉ rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cũng như những mặt hạn chế.

Trong đó, đề nghị Công an tỉnh có giải pháp hệ thống hóa các nội dung công an cấp xã cần báo cáo tuần, tháng và có quy định cụ thể về báo cáo ngày; hạn chế báo cáo theo chuyên đề. Bố trí kinh phí để xây dựng, sửa chữa trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, sinh hoạt cho lực lượng công an xã chính quy. Tăng biên chế cho công an cấp xã, nhất là cán bộ được đào tạo chuyên ngành điều tra hoặc cán bộ có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đề nghị Công an tỉnh tham mưu tăng phụ cấp, chế độ đãi ngộ đối với lực lượng công an viên bán chuyên trách…

Sau mỗi phần phát biểu ý kiến của công an các xã, phường, thị trấn, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác, sinh hoạt ở cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ.

Quốc Hương